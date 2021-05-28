Евгений Куйвашев познакомился с достижениями Новоуральской промышленной площадки

ТАСС, 28 мая. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил предприятия Новоуральской производственной площадки Топливной компании Росатома ТВЭЛ - АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) и ООО "НПО "Центротех".

Как сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью УЭХК, в Новоуральске глава региона познакомился с одним из перспективных направлений неядерного бизнеса Росатома - аддитивными технологиями. На площадке НПО "Центротех", где уже в этом году планируется открыть второй в Топливной компании "ТВЭЛ" Центр аддитивных технологий, губернатору продемонстрировали отработку технологии изготовления стандартного образца фланца для электрохимического генератора на первом российском двухпорошковом двухлазерном 3D-принтере, процесс сборки новых машин и рассказали о перспективах развития направления.

"Как отметил Евгений Куйвашев, потенциал производственных мощностей Новоуральска очень широк и такие уникальные возможности, как аддитивное производство, необходимо расширять, в том числе развивая кооперацию с предприятиями Уральского региона", - сказано в сообщении.

Глава области встретился с представителями трудовых коллективов НПО "Центротех" и АО "УЭХК". В режиме открытого диалога обсудили вопрос поддержки и развития учебной базы Новоуральска для подготовки квалифицированных кадров, перспективы организации отдыха новоуральских детей в загородных центрах и вопросы модернизации посадочной платформы на железнодорожном вокзале.

"Сегодня кратно возрастают требования подготовки рабочих и инженерных кадров. Новое оборудование формирует спрос на высокопрофессиональные кадры. Мы работаем над решением этой задачи: реализуется масштабная программа "Уральская инженерная школа", предприятия создают свои учебные центры. И это хорошая практика. Считаю важным, включить в Соглашение между Свердловской областью и Госкорпорацией "Росатом" поддержку технологических колледжей и техникумов, чтобы обеспечить потребность атомных предприятий необходимыми кадровыми ресурсами", - приводят в отделе слова Куйвашева.

В завершении рабочей поездки губернатор побывал в детском технопарке "Кванториум". На базе технопарка создано нескольких лабораторий: хайтек, виар, айти-квантум, промробоквантум.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.