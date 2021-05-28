В Лужниках пройдет Забег Предпринимателей "Клуба 500"

Москва, 28 мая. 26 мая — день Российского Предпринимательства, установленный Указом Президента России от 18 октября 2007 года.
В рамках профессионального праздника, самый большой закрытый премиальный бизнес клуб "Клуб 500" объявил о проведении первого "Забега Предпринимателей" (18+), цель которого — формирование и объединение сообщества предпринимателей, разделяющих здоровый образ жизни, рост и развитие бизнеса и ценность правильного окружения.
Почему именно забег?
Поскольку предприниматели – люди, всегда живущие в повышенном уровне стресса, спорт является не просто хобби или способом времяпрепровождения, а одним из важнейших условий физически и психологически здоровой жизни. По мнению Президента Клуба Дмитрия Портнягина, иногда риски в бизнесе выглядят, как один большой забег.
"Чтобы расти, нужно бежать в правильном окружении", - говорит Дмитрий Портнягин.
В забеге будут участвовать резиденты Клуба, а также все предприниматели, которые пройдут регистрацию по ссылке и подойдут под условия участия.
29 мая, суббота, Лужники
9.00 – 10.00 — утра сбор гостей на Фестивальной аллее
10.00 – 11.30 — забег
12.00 — финиш забега, нетворкинг
"Клуб 500" - самый большой закрытый премиальный бизнес клуб в России, в который входят 500 предпринимателей и топ-менеджеров с оборотом бизнеса от 300 млн рублей в год.