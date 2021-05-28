Председатель КНР принял участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения

ТАСС, 28 мая. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения в формате видеосвязи и выступил с речью на тему "Общими усилиями формировать сообщество единого здравоохранения человечества". Об этом сообщили в пятницу в генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Си Цзиньпин указал, что в течение года с лишним меняется эпидемиологическая ситуация, постоянно появляются новые мутации вируса. По всему миру продолжает расползаться эта серьезнейшая пандемия, с которой человечество столкнулось в последние 100 лет. Насущная задача мирового сообщества состоит в скорейшем преодолении эпидемии и обеспечении экономического роста. Участники G20 должны нести свою ответственность, обобщать успешный и негативный опыт, работать над устранением слабых звеньев и пробелов, чтобы укреплять способность и повышать уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения", - сказано в сообщении дипмиссии.

Си Цзиньпин высказал свою позицию по этому вопросу, добавили в генконсульстве. "Во-первых, придерживаться принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего". Во-вторых, предпринимать научно обоснованные и комплексные меры реагирования. В-третьих, укреплять дух солидарности и сотрудничества для совместного преодоления текущих вызовов. В-четвертых, в справедливом и рациональном ключе устранять "иммунную яму". В-пятых, предпринимать меры по устранению причин и последствий в целях совершенствования системы управления", - отмечают в генеральном консульстве.

"В поддержку скоординированных глобальных усилий в борьбе с COVID-19 Си Цзиньпин объявил о следующих решениях. В ближайшие три года дополнительно выделить $3 млрд lля преодоления пандемии в развивающихся странах и восстановления их социально-экономического развития. На основе уже поставленных 300 млн доз вакцин прилагать максимум усилий для увеличения поставок. Поддерживать отечественных производителей вакцин в передаче технологий развивающимся странам и совместном производстве" – сказано в сообщении.

В генконсульстве добавили, что, заявив о поддержке отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, Китай выступает за скорейшее принятие решения ВТО и другими международными институтами. "Китай предлагает создать международный форум сотрудничества по вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин", - констатировали в дипломатической миссии.

О саммите

Саммит был организован Европейской комиссией и Италией как председателем G20. В нем приняли участие страны "двадцатки", а также представители ООН, Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Международного валютного фонда и других международных организаций.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.