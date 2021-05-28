Число компаний-участников нефтепромышленного кластера в Тюменской области достигло 60

ТЮМЕНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Количество компаний-участников нефтепромышленного кластера в Тюменской области достигло 60, сообщила советник главы региона Ольга Езикеева на экспертной сессии в рамках форума "День предпринимателя - 2021" в Тюмени.

"В нефтегазовый кластер вошли 60 компаний, мы рассчитываем, что войдет еще в Тюменской области", - сказала она.

В октябре 2019 года сообщалось, что "Газпром нефть", правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера. В кластер, по информации пресс-службы областного правительства, уже вошли 28 нефтесервисных и промышленных предприятий, ряд банков, технопарки и вузы, еще 11 соглашений об участии в кластере подписано в рамках ТНФ-2020. "Газпром нефть" и ее дочерние общества, действующие на территории Тюменской области, станут координаторами совместных проектов.

Организатором форума "День предпринимателя - 2021", который проходит 28 мая в Тюмени, выступает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" при поддержке правительства Тюменской области, тюменских региональных отделений ООО "Опора России" и "Деловая Россия", Агентства стратегических инициатив, АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", ПАО "Банк ВТБ", при поддержке нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.