ВТБ поддержал около 400 тюменских предпринимателей на общую сумму более 3 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ в пандемийный год поддержал около 400 предпринимателей Тюменской области на сумму более 3 млрд рублей, 97% из них сохранили свой штат. Об этом сообщил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов на ток-шоу "Развитие креативных индустрий - будущее региона" в рамках форума "День предпринимателя - 2021" в Тюмени в пятницу.

"Прошлый год был очень сложный, год был пандемийный. И банк ВТБ Тюменской области поддержал около 400 предпринимателей на общую сумму более 3 млрд рублей, поддержал как по собственным программам, так и по государственным. Большая часть поддержки была направлена на сохранение штата и коллектива предприятий. И 97% предприятий, которым мы оказали поддержку, сохранили свой штат в Тюменской области", - сказал он.

Федосов добавил, что за 2020 год количество предпринимателей банка ВТБ в Тюменской области было удвоено, достигнув 10 тыс. "Задача в масштабе страны к концу 2022 года - 1 миллион активных предпринимателей в банке", - отметил он.

Говоря о цифровых продуктах банка, Федосов выделил несколько креативных продуктов - сервис "Цифра", который дистанционно ведет бухгалтерию и налоговый учет. Данным продуктом ВТБ пользуются около 650 предпринимателей Тюменской области. "Также мы видим запрос бизнеса, креативных предпринимателей на обучающие мероприятия новым тенденциям, новым продуктам. Мы создали платформу "Ближе к делу", где предприниматели могут находить для себя новые идеи, реализовывать их в жизнь, в бизнесе. Около 2тысяч предпринимателей тюменской области уже постоянно, систематически заходят на портал и пользуются его услугами", - уточнил Федосов.

Организатором форума "День предпринимателя - 2021", который проходит 28 мая в Тюмени, выступает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" при поддержке правительства Тюменской области, тюменских региональных отделений ООО "Опора России" и "Деловая Россия", Агентства стратегических инициатив, АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", ПАО "Банк ВТБ", при поддержке нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".