"Ингосстрах" представляет новый сервис по полному сопровождению ремонта автомобиля

Москва, 31 мая. "Ингосстрах" запустил новую опцию для страхователей каско - "Консьерж-сервис". Это уникальная услуга на рынке добровольного автострахования, разработанная для удаленной передачи аварийного автомобиля на станцию технического обслуживания.

Клиент может передать свой поврежденный автомобиль эксперту подрядной организации, авторизованной для предоставления "Консьерж-сервиса", подписав доверенность. После этого эксперт произведет осмотр транспортного средства и осуществит доставку в автосервис, а затем и передачу отремонтированного автомобиля клиенту в удобное время. Специалисты возьмут на себя все взаимодействия со СТОА, проконтролируют качество и сроки ремонта.

"Консьерж-сервис" легко активировать через контакт-центр или офис удаленного урегулирования "Ингосстраха". Подключить опцию можно при заключении или пролонгации договора каско сроком на один год. Услуга предоставляется по каждому страховому случаю и действует для всех договоров каско в Москве и Московской области (МО). Опция доступна для покупки через контакт-центр, в офисах, у агентов и дилеров.

"Новая услуга позволит нашим клиентам забыть о трудностях, которые влекут за собой нередкие для автолюбителей неприятности на дороге. Попадая в ДТП, водитель и без того испытывает немалый стресс, который сопровождается ещё и массой проблем, - необходимо транспортировать авто, следить за ремонтом, терять при этом и время, и средства. Благодаря новой опции автовладельцу необходимо просто дождаться приезда специалиста - остальные вопросы по ремонту, взаимодействию со СТОА и возвращению владельцу отремонтированного транспортного средства решаются представителем "Консьерж-сервиса" совместно со страховой компанией. "Ингосстрах" внимательно изучает потребности клиентов и следит за современными тенденциями, чтобы предлагать страхователям актуальные сервисы, которые помогут чувствовать себя увереннее и комфортнее даже при неблагоприятных обстоятельствах", - комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

На сегодняшний день клиентам "Ингосстраха" при оформлении полиса каско доступен целый ряд дополнительных сервисов, которые сделают процесс оформления страхового случая простым и комфортным, а также помогут значительно сэкономить время и средства.

К таким услугам относится "Выезд эксперта на место ДТП с двумя и более участниками". Кроме того, дополнительно к договору каско клиент может оформить опции "Техническая помощь на дороге", которая станет практичным решением в страховании машины от поломок в пути, или "Гарантия мобильности", в которую включены услуги такси или каршеринга на время ремонта автомобиля в результате страхового случая.

Полезными при наступлении страхового случая являются опция "Одна/две детали без справок", а также услуга эвакуации автомобиля с места ДТП или в случае поломки. Воспользоваться ими можно бесплатно один раз по каждому случаю.

Кроме этого, при включении опции "Ограничение по пробегу" в договор каско применяются понижающие коэффициенты. Они зависят от установленного лимита по пробегу.

"Ингосстрах" стремится сделать процесс урегулирования убытков максимально удобным и оперативным. Сэкономить время и быстро оформить страховой случай без посещения офиса клиенты могут в мобильном приложении IngoMobile. Удаленное урегулирование убытков по каско в IngoMobile - полный цикл от заявления об убытке до выбора СТОА и выдачи направления на ремонт - занимает в среднем один рабочий час, что позволяет существенно экономить время клиента. В мобильном приложении также доступны удаленное урегулирование по ИФЛ и ОСАГО.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.