Лучшие выпускники “Школы фермера” получили денежные призы

Москва, 31 мая. 31 мая в пресс-центре ТАСС состоялась церемония награждения победителей конкурса "Фермерский грант". В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, президент Агропродовольственного фонда “СВОЕ” Андрей Даниленко, руководитель проекта Общенационального народного фронта (ОНФ) "Народный фермер" Олег Сирота, а также (по видеосвязи) представители региональных комиссий и победители конкурса из числа выпускников “Школы фермера”..

"Фермер – это больше, чем профессия. Это образ жизни. Ведь без любви к своей земле, без особого отношения, к тому что ты делаешь – здесь ничего не получится. Труд фермера – очень благородный и крайне необходимый. В тоже время это и очень тяжелый труд, что называется, от рассвета до заката, который требует много сил, времени, знаний и личных инвестиций. Поэтому фермерскому движению нужна системная поддержка. Именно с такой установкой мы создавали проект "Школа фермера"", – сказал в приветственном слове Борис Листов.

Оксана Лут добавила, что малый агробизнес – один из самых динамично развивающихся сегментов в российском АПК. Его росту во многом способствует техническая модернизация предприятий, внедрение передовых технологий производства, использование мер государственной поддержки, а также повышение компетенций современных фермеров. На это в том числе направлен в том числе образовательный проект "Школа фермера", который Россельхозбанк реализует совместно с Минсельхозом России.

"Важно, что "Школа фермера" дает прикладные и конкретные знания, которые позволяют предпринимателям реализовать свои инициативы наиболее эффективно. Ценность этой платформы в том, что она дает возможность живого общения, обмена опытом между фермерами, органами власти и общественными организациями", - отметила замминистра сельского хозяйства.

Победителям конкурса "Фермерский грант" стали выпускники "Школы фермера", предоставившие бизнес-планы своих будущих проектов и получившие самые высокие оценки региональных отборочных комиссий (по 3 победителя из 15 регионов России). Денежный приз они смогут использовать в качестве первого взноса для получения государственной субсидии на развитие бизнеса. Вместе со знаниями и практиками, полученными во время учебы в Школе фермера, это серьезная поддержка начинающим предпринимателям.

"Проект Россельхозбанка “Школа фермера” - прекрасная возможность набраться необходимых теоретических и практических знаний для развития своего фермерского хозяйства. Денежная премия, которая была сегодня вручена, даст возможность полученные знания сразу же применить. Основная цель Агропродовольственного фонда “СВОЕ” - делать все возможное для стимулирования производства вкусной и качественной отечественной сельхозпродукции", - сказал Андрей Даниленко.

Россельхозбанк впервые открыл "Школу фермера" 1 сентября 2020 года в Ставропольском крае, Московской, Новосибирской областях и Башкортостане. Вторая волна обучения охватила Брянскую, Волгоградскую, Кемеровскую, Курскую, Новосибирскую, Орловскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Тюменскую области, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Удмуртию и Чувашию. Участникам первого потока стали 114 человек, второго – 352.

Сегодня, 31 мая, в 15 регионах России торжественно завершилось обучение в "Школе фермера" Россельхозбанка. На видеоконференции с регионами Председатель Правления банка Борис Листов объявил, что РСХБ принял решение масштабировать образовательный проект.

"Школа фермера" – это путевка в профессию, очень нужную для нашей страны. Важно, чтобы фермеров в России становилось как можно больше, а их роль в жизни страны возрастала. Именно поэтому мы решили продолжить проект "Школа фермера". Уже через несколько месяцев, в сентябре, Россельхозбанк запустит третью волну обучения в "Школе фермера". А чуть позже – четвертый поток. Мы планируем, что до конца года обучением в "Школе фермера" будет охвачено более 40 регионов и будет подготовлено еще более 1200 фермеров", – сказал Борис Листов.

Агропродовольственный фонд "СВОЕ" − некоммерческая организация, созданная для продвижения и поддержки производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на международном рынке.

"Школа фермера" — это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.