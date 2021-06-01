"Ингосстрах": интерес клиентов к дополнительным сервисам по каско растет

Москва, 1 июня. "Ингосстрах" проанализировал спрос на дополнительные сервисы в программах каско. Самым популярным сервисом, которые клиенты оформляли чаще всего в дополнение к полисам каско, стала "Гарантия мобильности". 12 % клиентов компании приобрели этот сервис, а в Москве доля таких клиентов доходит до почти 18%. Эта услуга предоставляет клиентам возможность воспользоваться такси в случае ДТП, а после признания случая страховым по каско пользоваться услугами такси или каршеринга.

В регионах самым популярным дополнительным сервисом для клиентов является "Постоянная страховая стоимость", предполагающая возможность выплаты полной стоимости транспортных средств, определенной на дату заключения договора, при полной гибели или угоне автомобиля. Этот сервис приобрели в регионах более 8% клиентов.

По итогам I квартала 2021 года среди клиентов сохраняется повышенный интерес к дополнительным сервисам по каско. Как минимум одну платную услугу дополнительно оформили 27% клиентов "Ингосстраха". При этом чаще дополнительные сервисы оформляются в мобильном приложении IngoMobile (6+) - в 56% онлайн-договоров были включены дополнительные опции. Самой популярной среди пользователей приложения оказалась также услуга "Гарантия мобильности". В мобильном приложении IngoMobile (6+) ее оформили 49% клиентов.

Опцией "Техническая помощь на дороге", которая предполагает оказание помощи при поломке транспортного средства и мелкий ремонт на дороге, а также эвакуацию сломавшегося автомобиля в ближайший сервис, приобрели почти 7% клиентов. В Москве услугу приобрели более 9% клиентов.

Сервис "Выезд аварийного комиссара", гарантирующий оперативное прибытие эксперта на место ДТП и оказание технической помощи на дороге, актуален для почти 5% клиентов "Ингосстраха".

Данные показали, что женщины приобретают дополнительные сервисы немногим чаще, чем мужчины. В 29% договоров, где страхователем выступают женщины, была куплена как минимум одна платная услуга. У мужчин этот показатель равняется 25%. Значимой разницы в предпочтении платных услуг нет и среди разных возрастных групп - набор самых популярных опций для всех возрастов оказался одинаковым. Молодые люди до 30 лет приобретают платные услуги незначительно реже, чем старшее поколение - 24% против 27%.

Кроме этого, клиенты компании активно пользуются опциями "Одна/две детали без справок", а также услугой эвакуации автомобиля с места ДТП или в случае поломки. Воспользоваться ими можно бесплатно один раз по каждому случаю. Также популярностью пользуется дополнительный сервис "Телематика", который позволяет сэкономить до 30% по риску "Ущерб" при продлении договора.

"Ингосстрах" постоянно расширяет набор дополнительных сервисов в рамках каско, чтобы максимально удовлетворять актуальные потребности клиентов, - заявил руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. - Особое внимание мы уделяем мобильности и цифровизации - онлайн-каналы позволяют быстрее взаимодействовать с клиентом и предлагать самый широкий спектр дополнительных возможностей. Большинство пользователей на сегодняшний день приобретают дополнительные сервисы именно с помощью мобильного приложения IngoMobile (6+).

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.