Международный фестиваль рекламы Silver Mercury XX1 наградил победителей

Москва, 1 июня. 26 и 27 мая Международный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XX1 (18+) провел Церемонию награждения победителей в Киноконцертном зале "Мир" на Цветном бульваре.

Мероприятие стало одним из самых масштабных и ярких событий нынешнего года. Silver Mercury ставил перед собой цель провести Церемонию награждения в формате offline лучше, чем в прошлом году, и сейчас можно сказать, что ему это удалось.

Члены жюри и победители премии поблагодарили команду за высокий уровень организации работы на всех этапах и поделились впечатлениями.

"Вместе с режиссером Церемонии - Натальей Авдеевой и ее командой, мы сделали невероятное шоу: многие гости говорили, что неожиданно для себя попали на Евровидение. Как президент фестиваля, могу сказать, что Silver Mercury XX1 удался на все 101%" - сообщил президент Silver Mercury Михаил Симонов.

Танцевальные коллективы, акробатические номера, яркие костюмы и декорации, музыканты, кавер-группы, лазерное шоу, интерактивная welcome-зона сделали свое дело. Параллельно с вручением наград, проходившим на главной сцене, ведущий брал интервью у победителей. Посмотреть все интервью можно также в записи трансляции.

Церемония сопровождалась захватывающей программой, покорившей каждого представителя рекламной индустрии. Среди приглашенных артистов выступили: UNITY SHOW, Струнный квартет MARIBEL, Артем Лешин и Денис Леонтенков - ведущие события, LU Media, Модельное агентство BAZAmodel, Кавер банда ЗОЖ (Зажигательный Образ Жизни), Кавер-группа МОЛНИЯ, Московская кавер-группа "BIG HIT", ведущий прямого эфира - Виктор Владимиров, Sofi Maltseva - электровиолончель.

Silver Mercury увеличил количество номинаций в 2021 году до 88, поэтому каждый проект смог найти свою нишу. Огромная работа была проведена с 360 членами жюри, которые на протяжении двух этапов голосования очно в online-режиме оценивали 664 поданные заявки.

По итогам 2021 года были присвоено 34 золотые награды. С полным списком победителей можно по ссылке: https://silvermercury.ru/winners2021

Общее количество гостей за два дня мероприятия превысило тысячу человек, после - каждый смог сделать памятное фото в фотозонах от PRO INTERACTIVE и поблагодарить организаторов или лично Михаила Симонова.

Записи Церемонии награждения Silver Mercury XX1 можно посмотреть здесь и здесь.

Возрастная категория 18+