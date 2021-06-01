Банк ЗЕНИТ и "Объединение многодетных семей города Москвы" объявили о партнерстве

Москва, 1 июня. Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко и Председатель Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония символично состоялась 1 июня в День защиты детей. Первые лица банка и Объединения поставили подписи под документом, направленным на всестороннюю поддержку семей с детьми.

В рамках совместной деятельности участники планируют реализовать ряд мероприятий и проектов, основной задачей которых является повышение общественного, социального и финансового статуса многодетных семей. Первым общим для банка с Объединением проектом станет программа "Финансовая грамотность для родителей". В текущем году также планируется организовать серию образовательных мероприятий со схожей тематикой для подрастающего и старшего поколения.

Кроме того, при активном участии членов Объединения и экспертов банка будут разработаны эксклюзивные финансовые продукты для многодетных семей, повышающие доступность получения кредитных средств для льготной категории. В рамках партнерства пройдут регулярные рабочие встречи экспертов банка и представителей многодетного сообщества и будут сформированы совместные инициативы, направленные на улучшение финансового и социального положения семей с детьми.

"Партнерство с Объединением позволит нам консолидировать усилия в решении задач, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми и всего общества в целом. Мы как банк считаем своим долгом оказывать содействие многодетным родителям, олицетворяющим традиционные семейные ценности. В последние годы на законодательном уровне были приняты важные инициативы по поддержке этой категории семей, но ряд вопросов еще ждут своего решения. Совместными усилиями банк и Объединение разработают ряд инициатив, которые будут способствовать повышению доступности финансовых продуктов многодетным семьям. Дети - это наше будущее, и от того, как мы инвестируем в них сегодня, зависит дальнейшее развитие всей нашей страны", - отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

"Число многодетных семей в России стабильно растет, и мы видим, что это отдельная социальная группа, у которой свои финансовые возможности. Сейчас многие банки не учитывают их интересы из-за количества иждивенцев. А между тем многодетные родители - это самые надежные и ответственные получатели финансовых услуг, потому что большое количество детей формирует четкую финансовую дисциплину в семье. И мы надеемся, что наше партнерство и наши проекты с Банком ЗЕНИТ станут шагом к созданию специальных финансовых предложений для больших семей", - отметила руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

На официальном подписании документа присутствовал доцент экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, депутат Московской городской Думы Магомет Яндиев.

После официальной церемонии участники обсудили реализацию конкурса для старшеклассников, основной целью которого является выявление юных талантов в финансовой и экономической сфере.