В Лужниках прошел забег предпринимателей "Клуба 500"

Москва, 1 июня. В рамках Дня Российского Предпринимательства, установленного указом Президента России 18 октября 2007 года, премиальный бизнес-клуб "Клуб 500"организовал первый "Забег Предпринимателей"(18+), целью которого стало формирование и объединение сообщества предпринимателей, разделяющих здоровый образ жизни, рост и развитие бизнеса и ценность правильного окружения.

В забеге участвовало более 150 человек: резиденты Клуба, а также все предприниматели, которые прошли регистрацию и подтвердили оборот своего бизнеса в более 100 млн рублей в год.

Поскольку предприниматели - люди, всегда живущие в повышенном уровне стресса, спорт является не просто способом времяпрепровождения, а одним из важнейших условий физически и психологически здоровой жизни. Президент Клуба Дмитрий Портнягин отметил: "Чтобы расти, нужно бежать в правильном окружении".

После регистрации и выдачи стартовых пакетов, все участники забега прошли спортивную разминку и отправились на старт. Несмотря на две заявленные дистанции - 5 и 10 км, все участники забега пробежали 10 км с отличным результатом. В процессе бега предприниматели обсуждали новые проекты и стратегические планы, поэтому цель - показать самый быстрый результат на дистанции - была не основной.

Погодные условия также стали испытанием для участников: в самом начале забега пошел дождь, который превратился в сильнейший ливень. Но стремление участников к победе оказалось сильнее дождя и усталости, поэтому, получив фирменные медали с отметкой 10 км, спортсмены собрались на общее фото и нетворкинг.

*"Клуб 500"- самый большой закрытый премиальный бизнес-клуб в России, в который входят 500 предпринимателей и топ-менеджеров со средним оборотом бизнеса 650 млн рублей в год.