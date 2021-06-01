Сбербанк: большинство родителей готовы копить для детей

Москва, 1 июня. 59% жителей крупных и средних городов считают, что в наше время надо копить деньги на поддержку детей. Сумму накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству, в среднем по стране оценивают в 7,6 млн рублей, выяснила компания "Сбербанк страхование жизни" в ходе исследования, проведенного в 37 городах накануне Международного дня защиты детей.

Самой популярной целью "детских" накоплений остается оплата образования. В мае 2021 года такую цель назвали 66% участников опроса, готовых копить для детей. В то же время год назад родителей, выбирающих эту цель, было больше - 70%. По всем остальным популярным целям доля родителей-накопителей выросла: 57% опрошенных считают необходимым откладывать, чтобы купить ребенку квартиру (53%), 42% - на лечение детей (12%), 24% - "чтобы у детей были деньги, когда они вырастут" (14%), 20% - для передачи сбережений по наследству (8%).

Копить для детей считают правильным родители всех возрастов. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 30 лет такого мнения придерживаются 67% респондентов, в группе от 30 до 50 лет - 63%, а среди респондентов от 50 до 60 лет - 54%. С необходимостью делать сбережения для своего потомства чаще согласны женщины: на вопрос "Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?" положительно ответили 62% женщин и 56% мужчин.

Суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному. Самые высокие оценки в Москве и Санкт-Петербурге: 13,2 млн и 11,1 млн рублей соответственно. В других городах-миллионниках суммы варьируются от 5,9 млн рублей в Ростове-на-Дону до 4,6 млн рублей в Уфе и Омске. В городах с меньшим населением будущее детей можно обеспечить меньшими суммами: по оценке родителей из Барнаула и Астрахани, это 4,1 млн рублей, из Махачкалы - 3,6 млн рублей.

Больше всего тех, кто считает необходимым копить деньги на поддержку детей, проживает в Москве - 69% опрошенных из этого города. Такого же мнения придерживаются 66% респондентов из Воронежа, Липецка и Набережных Челнов, 63% из Новосибирска и Рязани, 62% - из Тюмени.

Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова рассказала, что формировать накопления для детей можно с помощью разных инструментов: депозита, брокерского или индивидуального инвестиционного счета, накопительного страхования жизни (НСЖ). Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит ответить на несколько вопросов. Важно ли копить на счете, оформленном именно на ребенка? Готовы ли родители вкладывать в потенциально более доходные, но более рисковые продукты или выберут меньший, но предсказуемый доход? Как будут защищены средства на период накоплений?

"Среди наших клиентов все большую популярность набирает накопительное страхование жизни (НСЖ). НСЖ хорошо подходит для долгосрочных накоплений: договор можно заключить на любой срок - в отличие, например, от депозита, который надо будет перекладывать по мере окончания и роста сбережений. По договору НСЖ ребенок гарантированно получит запланированную сумму к намеченному сроку, причем, даже если с родителями произойдут неблагоприятные события, страховая компания продолжит делать накопления. Кроме того, условия НСЖ стимулируют откладывать дисциплинированно и минимизируют риски потратить деньги не по назначению раньше намеченного срока", - отметила старший вице-президент Сбербанка.

Как показал опрос, родители не только стремятся обеспечить детей накоплениями на будущие цели. 45% представителей старшего поколения материально поддерживают и своих взрослых детей, причем за год этот показатель вырос на пять процентных пунктов. 46% респондентов признали, что получают финансовую помощь от родителей и других старших родственников (год назад таких было 44%). Чаще всего финансово помогают взрослым детям жители Краснодара (96% респондентов из этого города), Ярославля (72%) и Воронежа (71%).

Опрос проводился в мае 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.