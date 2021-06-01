Детский духовой оркестр "Фанфары Белогорья" выиграл конкурс "Спасская башня детям"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сводный детский духовой оркестр Белгорода "Фанфары Белогорья" выиграл гран-при IV смотра-конкурса детских духовых оркестров "Спасская башня детям" (6+) и получил возможность выступить на Красной площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в дирекции фестиваля "Спасская башня".

Как рассказали организаторы, лауреатами I степени стали Образцовый детский духовой оркестр Alto modern из Воронежа и Духовой оркестр старших классов из подмосковных Мытищ.

Победители выступят на фестивале детских духовых оркестров "Спасская башня детям", который пройдет на сцене детского городка Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в период с 27 по 29 августа при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

По данным дирекции, конкурс, участниками которого стали 17 оркестров, прошел в онлайн-формате.

"Обычно мероприятие проходит в самом сердце Москвы, на сцене парка "Зарядье", где все желающие могут насладиться атмосферой праздника и поддержать детские коллективы. Однако в 2021 году для охраны здоровья детей и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции он состоялся в видеоформате", - рассказали в дирекции фестиваля.

Все выступления участников IV смотра-конкурса можно посмотреть в аккаунтах проекта в социальных сетях, а также на YouTube-канале фестиваля.