{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Детский духовой оркестр "Фанфары Белогорья" выиграл конкурс "Спасская башня детям"

Оркестр получил возможность выступить на Красной площади в Москве
© Дирекция фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сводный детский духовой оркестр Белгорода "Фанфары Белогорья" выиграл гран-при IV смотра-конкурса детских духовых оркестров "Спасская башня детям" (6+) и получил возможность выступить на Красной площади в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в дирекции фестиваля "Спасская башня".

Как рассказали организаторы, лауреатами I степени стали Образцовый детский духовой оркестр Alto modern из Воронежа и Духовой оркестр старших классов из подмосковных Мытищ.

Победители выступят на фестивале детских духовых оркестров "Спасская башня детям", который пройдет на сцене детского городка Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в период с 27 по 29 августа при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

По данным дирекции, конкурс, участниками которого стали 17 оркестров, прошел в онлайн-формате.

"Обычно мероприятие проходит в самом сердце Москвы, на сцене парка "Зарядье", где все желающие могут насладиться атмосферой праздника и поддержать детские коллективы. Однако в 2021 году для охраны здоровья детей и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции он состоялся в видеоформате", - рассказали в дирекции фестиваля.

Все выступления участников IV смотра-конкурса можно посмотреть в аккаунтах проекта в социальных сетях, а также на YouTube-канале фестиваля.

Международный Форум "История для будущего. Александр Невский" состоится 8 июня
Участники форума обсудят подходы к изучению и популяризации образа Александра Невского
Читать полностью