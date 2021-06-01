Международный Форум "История для будущего. Александр Невский" состоится 8 июня

Москва, 1 июня. 8 июня в 11:00, в канун Дня России, в Государственном историческом музее - Музее Отечественной войны 1812 года (пл. Революции, д. 2/3) состоится Международный Форум "История для будущего. Александр Невский" (12+). Организатором Форума выступает Российское военно-историческое общество.

Участники Форума: помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский; Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; спецпредставитель Президента РФ Сергей Иванов; Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев; спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой; официальный представитель МИД РФ Мария Захарова; ректор МГИМО Анатолий Торкунов; руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева; научный руководитель Института всеобщей истории РАН, Академик РАН Александр Чубарьян; Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков; телеведущий, писатель, заведующий кафедрой международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский, публицисты Дмитрий Пучков и Армен Гаспарян и другие.

"Гостями Форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные - представители Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Польши, Кипра" - сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

В ходе работы дискуссионных площадок состоится обсуждение подходов к изучению и популяризации образа Александра Невского. На Форуме планируется обсуждение широкого круга вопросов, посвященных сохранению памяти об Александре Невском как символе российской государственности, сочетающем в себе защитника Отечества, мудрого дипломата и православного святого.

ТАСС - информационный партнер Форума.