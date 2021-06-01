Звезд XXV фестиваля "Музыкальный Олимп" можно увидеть на трансляции концерта из Петербурга

Москва, 1 июня. 1 июня в 19:00 в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится третий концерт фестиваля "Музыкальный Олимп" (6+). В этот раз на сцене выступят музыканты и вокалисты, в числе которых будут также представлены участники предыдущих фестивалей.

"В программе выступят виолончелист Харума Сато (Япония), скрипач Эльвин Ходжа Ганиев (Азербайджан / Албания / Турция), российский пианист Даниил Харитонов и меццо-сопрано из Швейцарии Марина Виотти. Это молодые, но уже именитые исполнители, завоевавшие награды на мировых конкурсах", - сообщили в пресс-службе фестиваля.

В концерте также участвует Академический симфонический оркестр Филармонии имени Д.Д. Шостаковича. За его дирижерский пульт встанет Валентин Урюпин. Молодой маэстро известен разными творческими проектами – от работы с Теодором Курентзисом в Перми до участия в записи музыкального сопровождения церемонии открытия Зимней Олимпиады в Сочи.

Телеканал “Россия-Культура" (18+) организует трансляцию из Санкт-Петербурга на онлайн-платформе СМОТРИМ.РУ и на странице телеканала в YouTube.

ТАСС - стратегический информационный партнер фестиваля.