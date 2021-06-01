МТС Банк запустил переводы СБП в терминалах самообслуживания

Москва, 1 июня. МТС Банк объявил о запуске переводов по номеру телефона с использованием Системы быстрых платежей (СБП) в своей терминальной сети. Перевести средства, как и через мобильное приложение банка, можно мгновенно и без комиссии.

Основные преимущества переводов СБП – не нужно указывать реквизиты счета и номер карты получателя и мгновенное зачисление средств – весь процесс займет меньше минуты. Комиссия за отправку переводов с дебетовых карт не взимается, с кредитных – согласно тарифам банка.

Минимальная сумма перевода с помощью СБП в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная − до 599 999,99 рублей. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц − 1 500 000 рублей.

Для осуществления перевода СБП в терминалах самообслуживания (ТСО) или банкоматах МТС Банка необходимо авторизоваться в устройстве с помощью банковской карты МТС Банка, выбрать на главном экране раздел "Перевести", затем "Переводы по номеру телефона СБП", ввести номер телефона получателя или указать личный номер для перевода средств на свой счет в другой банк.

Далее нужно выбрать банк получателя из списка Участников СБП или воспользоваться поиском нужного банка, указать примечание к переводу (опционально) и ввести сумму перевода от 10 до 599 999,99 рублей. Система отобразит на экране параметры перевода, включая маскированное ФИО получателя, которые нужно подтвердить нажатием на кнопку "Перевести".

"Введение сервиса в ТСО может стать альтернативой снятию наличных и поможет клиентам в случаях, когда нет возможности воспользоваться мобильным приложением на смартфоне", – отметили в кредитной организации.

Проект реализован МТС Банком с использованием комплекса решений TPP "Золотая Корона" – аккредитованного процессора для участников Системы быстрых платежей. Подробная информация – на сайте банка.

ПАО "МТС-Банк" (МТС Банк) – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".​​​​​​