Объявлена Программа Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

Москва, 2 июня /РОСКОНЦЕРТ/ Конкурс учрежден распоряжением Правительства РФ и Министерством культуры РФ. Организатор - ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ". Художественный руководитель Конкурса - Президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Государственного академического Большого театра России профессор Юрий Григорович.

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов (6+) будет проходить с 15 по 20 июня 2021 года в Ярославле на площадке Концертно-зрелищного центра "Миллениум". Новый четырехлетний цикл Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов открывают номинации "Характерный и народно-сценический танец".

"Хорошо, что сегодня есть такой конкурс. Мы, педагоги и руководители ансамблей, можем делиться и обмениваться своим опытом, постигать что-то новое, сохраняя традиции, чтобы не испортить чистоту жанра", - отмечает художественный руководитель - директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, народная артистка России Елена Щербакова.

Конкурс торжественно откроется в Большом зале КЗЦ "Миллениум" 15 июня. На открытии выступит Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. По традиции, в рамках культурной программы конкурса будут организованы творческие лаборатории, встречи, мастер-классы и кинопоказы. Конкурсные просмотры II и III туров, мастер-классы и гала-концерт лауреатов будут показаны в прямой трансляции на портале Культура.рф.

15 июня состоятся: жеребьевка участников конкурса, пресс-конференция, посвященная открытию конкурса и открытие фотовыставки "Танцы и лица" заслуженного артиста России, танцовщика ГААНТ им. И. Моисеева, фотохудожника Евгения Масалкова. Вечером - Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева. Коллектив представит знаменитую программу "Tанго "Del Plata". Классика Игоря Моисеева".

16 июня - мастер-классы по народно-сценическому танцу при участии солистов ГААНТ им. И. Моисеева - народного артиста России Александра Тихонова и заслуженной артистки России Евгении Панковой (Балетный зал); творческая встреча с главным редактором журнала "Балет", заслуженным деятелем искусств Валерией Иосифовной Уральской. Тема: "Характерный и народно-сценический танец: общее и различия". Вечером пройдет Праздничный концерт, посвященный 110-летию со дня основания Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Художественный руководитель - народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ, профессор Александра Андреевна Пермякова.

17 июня - утром и вечером пройдут конкурсные просмотры II тура участников младшей и старшей групп; состоится творческая встреча с народным артистом России, профессором, художественным руководителем театра "Кремлевский балет" Андреем Петровым. Тема: "Характерный танец в моем творчестве".

18 июня - мастер-классы по характерному танцу при участии доцента, кандидата наук, педагога МГАХ Светланы Ивановой и заслуженной артистки России Юлианы Малхасянц; творческая встреча с кандидатом педагогических наук, доцентом Московской государственной академии хореографии Светланой Ивановой.

Вечером - Концерт "Танцевальный триптих". Первое отделение вечера посвящено лауреатам российских и международных конкурсов - исполнителям характерных и народно-сценических танцев. Во втором отделении Московский государственный академический театр танца "Гжель" представит премьерный спектакль "Дом у дороги" на музыку В.А. Гаврилина, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Спектакль поставлен хореографом, заслуженным деятелем искусств России, народным артистом Татарстана - Георгием Ковтуном. В третьем отделении концерта артисты Театра танца "Гжель" покажут яркие образцы народных танцев из репертуара коллектива. Главный балетмейстер театра - заслуженный работник культуры Валентина Слыханова. Директор Театра танца "Гжель" - заслуженный работник культуры России Марина Куклина.

19 июня - конкурсные просмотры участников III тура.

20 июня - Торжественное закрытие конкурса, награждение лауреатов и гала-концерт победителей.

Ежедневно с 15 по 20 июня в рамках конкурса пройдет "Творческая лаборатория" (Малая сцена). Организаторы лаборатории - Театр танца "Гжель", Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" - предоставляют возможность молодым хореографам и композиторам работать над созданием новых постановок народно-сценического танца (этюдов, сольных и дуэтных танцев).

На итоговом показе, 20 июня, участники лаборатории представят свои работы для дальнейшего соревнования по созданию композиций, которые затем будут включены в репертуар Театра танца "Гжель".

В рамках культурной программы конкурса в кинозале "Луч" будут показаны документальные и художественные фильмы по тематике специальности этого года.