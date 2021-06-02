Национальная премия детского патриотического творчества наградила лауреатов

Москва, 2 июня. /ТАСС/. 1 июня в концертном зале Vegas City Hall состоялась торжественная церемония награждения Национальной премии детского патриотического творчества 2021. В премии приняло участие более 10 тыс. детей из 80 регионов РФ. Экспертный совет оценивал творческую деятельность ребят за год по 12 номинациям.

По традиции церемония награждения прошла в формате масштабного сказочного шоу, которое объединило творчество лауреатов премии в вокале, хореографии, оригинальном и инструментальном жанрах, актерском мастерстве, чтецком слове, моде и других направлениях. "Формат премии уникален. Из года в год она помогает открывать таланты, поддерживать их на пути становления. Основа всех проектов и инициатив премии - уважение к истории, культуре страны, культуре других народов, созидание с любовью к Родине. На мой взгляд, крайне важно, когда юная личность через творчество несет эти важнейшие ценности", - подчеркивает автор идеи и генеральный продюсер премии Михаил Соколов.

"Это событие особенно значимо, ведь оно не только поддерживает талантливых ребят, но и несет ценности, задает ориентиры. Уверен, они помогут каждому участнику премии в их будущем, а ведь их будущее - и наше с вами", - отмечает генеральный директор Парламентского клуба "Российский парламентарий" при Государственной Думе РФ Кирпичев Игорь Владимирович.

"Премия с детства прививает любовь к родному краю, желание созидать в нем, самосовершенствоваться, чтобы в будущем стать личностью, которая внесет достойный вклад в его развитие. Мы всецело разделяем эти ценности и считаем значимым поддерживать их воплощение", - отмечает представитель генерального партнера премии - Управляющий АНО "Центр развития предпринимательских инициатив" Святослав Капустин.

В течение учебного года в рамках премии совместно с ее партнерами, наградившими финалистов призами, проводились уникальные конкурсы. Их результаты также были подведены на церемонии. Среди них Всероссийский конкурс детских поделок "Красота родной природы". "Более 700 юных конкурсантов приняли участие в проекте. Их работы созданы в самых разных техниках, задействуют массу разнообразных материалов, но главное все они творили с любовью и уважением к красоте природы родной страны, - делится руководитель маркетингового подразделения сети хобби-гипермаркетов "Леонардо" Татьяна Антипова. - Мы очень рады, что стали частью масштабного созидательного проекта, который не только помог ребятам развиваться в декоративно-прикладном искусстве, но и несет в себе важнейшие ценности. В наших планах продолжить эту замечательную инициативу".

Всероссийский конкурс эскизов в этом году прошел под темой квилтинга. На конкурс было представлено более 700 эскизов, а его итогом стало создание детьми всероссийского фешн-движения "Детские мечты" под руководством дизайнера Алины Луничкиной коллекции одежды. "Конкурс для юных модельеров мы проводим совместно с премией ежегодно. Замечательно, что с каждым годом в оргкомитет поступает все больше эскизов, повышается их качество, а также уровень сопроводительных материалов, - рассказывает генеральный директор компании "ЭЛФОРТ" Виталий Кадун. - По эскизам финалистов дети создали на швейной технике ELNA прекрасную коллекцию, премьерный показ которой состоялся на церемонии вручения премии".

Темой Всероссийского семейного конкурса по моделированию "Собери звезду" стала Арктика. "Конкурсное задание этого года было для участников непростым - создать диораму. При этом семейным командам предстояло не только впервые освоить технические приемы моделирования, но и узнать много нового о природе, ландшафте Арктики, - отмечает заместитель генерального директора компании "Звезда" Александр Кривенко. - Конкурс объединил более 400 участников, которые открыли для себя моделирование как увлекательное и интересное дело для всей семьи".

Впервые в рамках премии этого года реализован уникальный проект для педагогов - Всероссийский конкурс методических разработок педагогов художественного творчества "Палитра мастерства. "Конкурс объединил более 500 педагогов со всей России. По его итогам создан уникальный электронный каталог методических разработок педагогов художественного творчества "Палитра мастерства". Мультимедийный формат позволил сопроводить описание разработки педагога наглядными презентациями, видеоуроками, пособиями, став площадкой для обмена их опытом", - отмечает генеральный директор ЗКХ "Невская палитра" Ефим Загородников.

Всем финалистам вручены дипломы, а лауреатам - памятные награды, изготовленные на легендарном Дулевском фарфоровом заводе. Награды ребятам вручили Александр Шилов младший, Анна Бутурлина, Роман Питько и другие деятели искусства, культуры, спорта.