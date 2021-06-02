Генконсульство: завершилось ротационное месячное председательство КНР в Совбезе ООН

ТАСС, 2 июня. Во время ротационного месячного председательства в Совете Безопасности ООН с 1 мая 2021 года Китай добросовестно выполнял свои обязанности и активно делился своими идеями и мудростью, получив высокую оценку со стороны государств-членов СБ ООН. Об этом сказано в официальном комментарии Генконсульства КНР в Екатеринбурге.

"В этом году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая и 50 лет со дня восстановления законных прав КНР в ООН. В такой важный исторический момент ротационное месячное председательство в СБ ООН имело для Китая большое значение", - отмечено в сообщении дипмиссии.

Там добавили, что в условиях все более напряженной эпидемической ситуации в мире, эскалации острых региональных проблем и очередного мощного удара пандемии по структуре мира и безопасности на планете Китай проявил инициативность и новаторство, на основе принципов объективности, справедливости, эффективности, прагматизма, прозрачности и открытости честно выполнял обязанности очередного председателя СБ ООН, активно делился китайскими идеями и мудростью, а также играл конструктивную роль в содействии укреплению солидарности и сотрудничества между членами СБ ООН, защите мира и безопасности в мире. "Все эти действия были высоко оценены государствами-членами Совета Безопасности ООН", - отметили в генеральном консульстве.

В дипломатической миссии добавили, что в мае СБ ООН провел в общей сложности 31 заседание. Китай оказал содействие членам Совета или сотрудничал с ними при обнародовании двух заявлений председателя по вопросам содействия постэпидемическому восстановлению в Африке и обеспечению безопасности миротворцев; при принятии четырех резолюций по Колумбии, Абьею (административный район в Южном Судане - прим. ТАСС), Южному Судану и Ираку; при подготовке заявлений председателя для прессы по Афганистану, ДРК, прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, Мали и выборам в Сомали; при проведении пяти ключевых мероприятий, посвященных поддержанию мультилатерализма, палестино-израильскому конфликту, постэпидемическому восстановлению в Африке, безопасности миротворцев и влиянию новых технологий.

"В частности, член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И председательствовал на трех заседаниях Совета Безопасности высокого уровня, посвященных защите мультилатерализма, палестино-израильскому конфликту и постэпидемическому восстановлению в Африке. Глава МИД КНР выдвинул ряд предложений в отношении практики истинного мультилатерализма, политического урегулирования региональных конфликтов и помощи в постэпидемическом восстановлении в Африке", - сказано в сообщении. Инициативы Ван И получили широкую поддержку, способствовали укреплению единства Совета Безопасности, внесли позитивный вклад в совместную работу по решению соответствующих вопросов, а также получили одобрение со стороны международного сообщества, в том числе африканских и арабских стран.

"Китай способствует выполнению СБ ООН его обязанностей, продвигает работу, связанную с выборами генерального секретаря ООН и организует неформальные диалоги между членами Совбеза и кандидатами на пост генерального секретаря. Китайская сторона активно улучшила методы работы СБ ООН, повысила его эффективность и открытость, внимательно прислушивалась к мнениям всех сторон и внимательно ознакомилась с законной озабоченностью соответствующих стран. Китай активно продвигал возобновление очных заседаний Совета Безопасности, исходя из уважения к науке и обеспечения безопасности, что также получило широкое одобрение", - сказано в официальном комментарии.

В генеральном консульстве добавили, что при совместных усилиях всех членов Совет Безопасности в мае подтвердил следующие намерения: сохранять твердую приверженность мультилатерализму, наметив правильное направление для соблюдения истинного мультилатерализма; поддерживать международное сообщество в укреплении солидарности в борьбе с эпидемией, особенно в продвижении постэпидемического восстановления в Африке и постконфликтного восстановления; активно реагировать на горячие вопросы и чрезвычайные ситуации, играя важную роль в продвижении политического урегулирования конфликтов и споров; достигать нового консенсуса относительно таких вопросов, как безопасность миротворцев и влияние новых технологий; стремиться к новым положительным результатам в продвижении работы Совета Безопасности, делая ее более справедливой, прозрачной, эффективной и прагматичной.

"Как постоянный член СБ ООН Китай продолжит активно и углубленно участвовать в его работе и вносить еще больший вклад в поддержание международного мира и безопасности", - сказано в официальном комментарии.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.