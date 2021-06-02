Александр Мажуга: 200 грантов получили столичные вузы и научные организации в 2020 году

Санкт-Петербург, 2 июня. В рамках "Ректорского часа" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга привел данные о грантах для столичных вузов и научных организаций в 2020 году.

"В Москве идет постоянная работа над улучшением студенческой среды и создаются условия для развития молодой науки", - заявил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга 2 июня во время "ректорского часа", который прошел на стенде Росмолодежи на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня Москва задает высокие стандарты создания комфортной среды для студентов и преподавателей, молодых и маститых ученых. В столице работают почти половина российских докторов наук и 38% кандидатов наук", - рассказал Александр Мажуга журналистам, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались в рамках "ректорского часа ПМЭФ".

Следует добавить, что столица уделяет особое внимание высокому качеству образования для инженерных дисциплин, делая акцент на работе в лабораториях и практических занятиях. "В прошлом году 59 вузов и научных организаций Москвы получили более 200 грантов. Молодые ученые – авторы полезных для москвичей научных разработок - получают от московского правительства премии, на которые выделяется по два миллиона рублей", - привел данные ректор РХТУ, добавив, что высшее образование в Москве сегодня объединяет 252 вуза.

Московское высшее образование отвечает и главному требованию времени: готовить востребованных специалистов, выстраивать образовательные траектории, которые отражают требования рынка труда. "Современные вузы должны работать в тесной связке с производствами, поскольку только такой подход позволит выпускать специалистов, которые востребованы современной индустрией. Не менее важно вкладываться сегодня в развитие молодежной науки и вносить изменения в программы университетов, чтобы они шли в ногу со временем", - отметил спикер. По его словам, в этом году в работе ПМЭФ принимает участие большое количество российских вузов. Это во многом связано со стремлением университетов ориентироваться на повестку, которая является сегодня актуальной для всей российской экономики.