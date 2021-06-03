МТС, Microsoft и SAP будут вместе развивать облачные технологии в России

Москва, 3 июня. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали президент МТС Вячеслав Николаев, президент, генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов и президент Microsoft в России Кристина Тихонова.

Как сообщают компании, цель сотрудничества - ускорить модернизацию российского бизнеса и повысить его эффективность. "SAP, МТС и Microsoft объединят технологии и экспертизу, чтобы дать возможность компаниям оптимизировать затраты на IT и быстрее внедрять новейшие облачные решения SAP на базе Microsoft Azure Stack и расположенной в России облачной инфраструктуры МТС", - говорится в сообщении.

По словам президента МТС Вячеслава Николаева, сотрудничество таких технологических лидеров как МТС, SAP и Microsoft позволит предоставить российскому бизнесу самые востребованные в мире технологические решения. "Крупные предприятия - в первую очередь, из сфер промышленности, финансов и ретейла - смогут быстрее и проще реализовывать комплексные цифровые проекты", - уточняет Николаев.

Генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов добавляет, что использование новейших решений SAP на базе семейства технологий Microsoft Azure Stack из облака #CloudMTS несет ряд преимуществ. В частности, позволяет ускорить переход на самые современные технологии за счет мгновенной доступности инфраструктуры для внедрения, локализованной в России.

По словам президента Microsoft в России Кристины Тихоновой, партнерство даст российским компаниям возможность серьезно сократить капитальные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для поддержания современных ERP-систем, значительно ускорить их развертывание, легко конфигурировать их в зависимости от задач, а также дорабатывать в соответствии с бизнес-логикой организации.

Планируется, что российские и зарубежные компании получат возможность реализовывать комплексные цифровые проекты на основе новейших решений SAP, платформы Microsoft Azure Stack и облачных технологий #CloudMTS. Это позволит заказчикам оптимизировать затраты на IT и обеспечить высокую надежность и безопасность данных. Как отмечается, соглашение стало продолжением партнерства МТС с Microsoft в области предоставления корпоративным клиентам гибридных облачных сервисов на базе Microsoft Azure Stack из дата-центров МТС, размещенных на территории России, а также глобального сотрудничества Microsoft и SAP, о котором было объявлено в ноябре 2017 года.