Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова открывает прием заявок на мастер-классы

Москва, 3 июня. 27 мая IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова (12+) торжественно открылся в Уфе. Впереди его ждет концертный маршрут по пяти новым городам, где проект побывает впервые: Новосибирск, Томск, Тюмень, Тобольск и Астрахань. В начале и в конце регионального тура Ильдар Абдразаков и звезды оперы проведут мастер-классы для молодых вокалистов: 27 июня - в Новосибирской филармонии, 5 июля - в Астраханском театре оперы и балета. Это станет продолжением образовательной программы фестиваля, с большим успехом реализованной в Москве в феврале.

Для участия в мастер-классах певцам необходимо пройти предварительный онлайн-отбор, который лично проведут Ильдар Абдразаков и коучи AbdrazakovFest на основе присланных видеозаписей.

"Заявки принимаются до 20 июня по адресу abdrazakovfest4@gmail.com. На момент подачи заявки участник должен быть старше 20 и моложе 32 лет. К письму необходимо приложить видеозапись исполнения арии/романса русского или зарубежного композитора, а также краткую информацию о кандидате (Ф.И.О, дата рождения, город проживания, музыкальное образование, контактный телефон и адрес электронной почты для обратной связи)", - сообщили в пресс-службе фестиваля.

Результаты отбора будут объявлены на сайте и в социальных сетях Фонда Ильдара Абдразакова 21 июня.

IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова организует учрежденный им Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. В 2021 году фестиваль проходит с 27 мая по 7 июля и впервые привозит концерты в Новосибирск (28 июня), Томск (30 июня), Тюмень (1 июля), Тобольск (3 июля) и Астрахань (7 июля). Торжественное открытие форума состоялось 27 мая в Уфе при участии Елены Стихиной, Василия Ладюка, Владислава Сулимского, Ильдара и Аскара Абдразаковых, а также учеников известного вокального педагога Миляуши Муртазиной, юбилею которой был посвящен гала-концерт. Далее к гастрольному туру присоединятся Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, и молодые вокалисты, в том числе выбранные по результатам февральских мастер-классов: Ирина Котова (сопрано), Анастасия Лерман (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Кирилл Белов (тенор), Арсений Яковлев (тенор), Рауф Тимергазин (баритон), Дмитрий Чеблыков (баритон).

По задумке Ильдара Абдразакова, концертную часть фестиваля традиционно дополняют мастер-классы оперных звезд и коучей. В этом году образовательная программа прошла в преддверии тура по регионам - с 1 по 10 февраля в Московской консерватории и вызвала огромный интерес:

Около 500 заявок;

78 участников очных прослушиваний;

6 именитых коучей: Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Дмитрий Вдовин;

Более 150 тыс. просмотров онлайн-трансляций в 40 странах;

По завершении программы 14 лучших участников выступили на гала-концерте "Ильдар Абдразаков и друзья" в Большом зале Московской консерватории.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.