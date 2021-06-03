Александр Мажуга: каждое пятое российское лекарство производится в Москве

Санкт-Петербург, 3 июня. Промышленность Москвы сегодня с полным правом можно назвать драйвером роста всей российской экономики. Тесные связи с научным сообществом столицы помогают внедрять передовые технологии и уже сегодня позволяют говорить о выходе промышленности на новый, высокотехнологичный и экологичный уровень, заявил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга, отвечая на вопросы журналистов на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Развитие столичной промышленности нацелено на будущее, в Москве появляются производства, продукция которых решает проблемы, волнующие весь мир. Сегодня в городе работают более 3 тыс. современных промышленных предприятий. Особенно отмечу, что примерно 20% лекарств, которые производятся в России, выпускаются именно в Москве, где работают 13% сотрудников российской фармацевтики", - подчеркнул Александр Мажуга. Спикер напомнил, что в конце мая на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" была введена в эксплуатацию первая очередь нового фармацевтического комплекса, где планируется выпуск около 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний.

"Развитие промышленности невозможно без науки, поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый третий российский ученый работает на московских предприятиях и в НИИ. В Москве создана уникальная научно-техническая среда, которая позволяет ученым не только решать сложные технологические и производственные задачи, но и развивать свои навыки в постоянном контакте с коллегами", - подчеркнул ректор РХТУ. Не менее важным для развития промышленного потенциала столицы он считает уже существующие и выстраиваемые сегодня в столице тесные связи между научным сообществом и производственными предприятиями.