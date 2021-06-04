Инновации в IT стали драйвером развития компаний реального сектора и госуправления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Изменения в экономике, вызванные пандемией, привели к заметному росту значения информационных технологий и IT-специалистов для развития компаний. Такое мнение выразил директор фирмы "1С" Борис Нуралиев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

"Прошедший 2020 год, понятно, характеризовался пандемией, сложностями в работе. В то же время востребованность информационных технологий, по нашим данным, выросла достаточно сильно", - сказал Нуралиев в ходе круглого стола "Реальные IT-инновации в крупных организациях". В качестве иллюстрации роста потребности компаний в информационных технологиях Нуралиев привел пример ретейлеров: в их работе значение сервиса доставки, являющегося продуктом IT-технологий, серьезно изменилось - от почти незаметной, какой она была до пандемии, до одной из самых востребованных услуг в пандемийный период.

В круглом столе также приняли участие представители Госкорпорации "Росатом", "Газпром нефть", "Соллерс", "Трансмашхолдинг", а также Департамента информационных технологий города Москвы. Все они являются пользователями различных решений "1С".

Все выступающие отмечали значимость IT-технологий и инноваций, обеспечивающих устойчивое функционирование бизнеса и госуправления. В "Соллерс" это проекты внедрения технологии дополненной реальности в сети сервисного обслуживания автомобилей, разработка предиктивных моделей, позволяющих с высокой вероятностью прогнозировать отказы и поломки. В ДИТ Москвы - внедрение искусственного интеллекта для диагностики COVID-2019 на основе КТ и МРТ с точностью до 90%, а также создание единой облачной информационной системы уровня ERP для бюджетной сети из более 2 тыс. учреждений. В "Газпром нефть" отмечают необходимость IT-решений для перевода сотрудников на удаленную работу, и гордятся своим успехом в переводе 40 тыс. сотрудников без остановки рабочего цикла. "Трансмашхолдинг" и "Росатом" отметили важность использования ERP-решений, создания унифицированных корпоративных шаблонов IT-систем.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.