Команды ПМЭФ и Санкт-Петербурга сыграли в гала-матче по хоккею

Москва, 4 июня /Росконгресс/ Команды ПМЭФ и Администрации Санкт-Петербурга приняли участие в гала-матче Roscongress Cup (6+), прошедшем 2 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (6+).

Церемонию символического вбрасывания шайбы провели легенда мирового бокса, депутат Государственной Думы Николай Валуев, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов и президент "Лиги Ставок" Юрий Красовский. Капитаном команды Санкт-Петербурга был вице-губернатор Максим Соколов, а ПМЭФ - генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В упорной борьбе выиграла команда ПМЭФ - 7:3. По одной шайбе у победителей забросили заместитель Министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных и глава Калмыкии Бату Хасиков. Дубли на счету управляющего делами ТАСС Дмитрия Короткова и генерального директора UCG Геннадия Толстоборова.

Команду ПМЭФ усилили чемпион мира по хоккею Максим Сушинский и призер Чемпионата Европы по футболу Роман Широков. В матче приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ректор РГСУ Наталья Починок, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, члены совета директоров Группы "ИЛИМ" Борис и Михаил Зингаревичи и другие представители крупного бизнеса и политики.

Спортивно-зрелищная программа ПМЭФ-2021 включает мероприятия по 12 видам спорта. Оператором программы является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс. Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте ПМЭФ, в разделе "Спортивная программа" и в Личном кабинете участника.

О подробностях подготовки ПМЭФ-2021 можно прочитать здесь.