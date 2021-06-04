В Генконсульстве КНР рассказали о встрече министров иностранных дел стран БРИКС

ТАСС. 4 июня. Страны БРИКС являются образцом сотрудничества между развивающимися рынками и развивающимися странами. Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И на встрече глав стран БРИКС в режиме видеоконференции - слова господина Вана приводит в своем сообщении Генконсульство КНР в Екатеринбурге.

"Главы МИД стран-участниц провели обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным международным и региональным вопросам и сотрудничеству между странами БРИКС, а также углубленные обсуждения текущей ситуации по борьбе с пандемией в мире и достигли множества консенсусов", - сказано в сообщении генерального консульства.

В ходе встречи Ван И отметил, что что в этом году исполняется 20 лет с момента выдвижения концепции БРИКС и 15 лет с момента создания механизма встречи министров иностранных дел стран БРИКС. "Страны БРИКС являются образцом сотрудничества между развивающимися рынками и развивающимися странами. Перед лицом серьезных изменений и распространения пандемии, невиданных за столетие, страны БРИКС должны быть хранителями здоровья человечества, защитниками международного порядка, вносить вклад в глобальное развитие и строить мир во всем мире. Страны БРИКС должны совместно придавать глянец "золотой вывеске" группы, нести ответственность участника БРИКС для содействия международной солидарности, предлагать мудрость БРИКС для преодоления дефицита управления, а также предоставлять возможности БРИКС для реагирования на общие вызовы. Взгляды и предложения китайской стороны были положительно оценены всеми участниками", - сообщили в дипломатической миссии.

Там добавили, что по итогам встречи было опубликовано "Заявление для прессы по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС" и совместное заявление стран БРИКС "Об укреплении и реформировании многосторонней системы международных отношений", в которых решительно демонстрируется солидарность и взаимодействие стран БРИКС.

"Эта встреча продемонстрировала стойкость и жизнеспособность стран БРИКС в век перемен и эпидемии. Китай готов совместно с партнерами БРИКС к более тесному объединению, чтобы отстаивать общие ценности всего человечества, основанные на мире, развитии, беспристрастности, справедливости, демократии и свободе, практиковать истинную многосторонность и вносить новый вклад в поддерживание международного и регионального мира и развития", - сказано в сообщении.

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС в режиме видеоконференции состоялась на этой неделе. "В мероприятии принял участие Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор и министр иностранных дел Бразилии Карлуш Алберту Франса", - добавили в дипмиссии.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.