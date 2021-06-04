Названы первые номинанты премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021"

Москва, 4 июня. В преддверии Дня эколога в России Оргкомитет Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" (12+) подвел промежуточные результаты конкурса. На первом этапе заявки на участие подала 21 компания из 13 регионов страны, каждая из которых вкладывает ресурсы в разработку инновационных продуктов в сфере экологии и внедряет экологические технологии на своих предприятиях.

Прием заявок на соискание премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" стартовал в марте, второй этап конкурса завершится 1 августа, третий - 3 октября. Участие бесплатное. Номинанты каждого этапа будут активно включены в информационную кампанию, получат широкие возможности для продвижения своей продукции через пресс-центр премии. Лидеров объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР", которая состоится в октябре в Москве.

"Вопросы внедрения экологических технологий на отечественных предприятиях, уменьшения загрязнения воздуха, защиты природы и животных являются важными не только для нашего государства, но и для всего общества. Наша цель - выявить лидеров в области "зеленых" технологий, которые наглядно демонстрируют свое бережное отношение к окружающей среде", - отметил председатель Оргкомитета премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" Виталий Расницын. - "Поздравляем номинантов и приглашаем новых участников", - добавил он.

Больше всего конкурсантов собрала номинация "Цифровые решения в экологии" - шесть российских компаний. Следующая по популярности номинация "Сокращение вредных выбросов в атмосферу" - пять компаний. В номинации "Перспектива" представлены четыре компании. Далее расположились номинации "Переработка ТКО", "Энергоэффективность и энергосбережение", "Эффективное обращение с промышленными отходами" - по три заявки. Номинация "Альтернативная энергетика", "Экобренд", "Строительство и эксплуатация очистных сооружений" - по две. И, наконец, номинация "Ответственное потребление в ритейле. Упаковка и тара" - одна заявка.

С проектными работами можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Прием заявок на конкурс продолжается. Для этого необходимо заполнить заявку.