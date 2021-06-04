Почти 18 млн рублей направит УК "Кузбассразрезуголь" на озеленение Кузбасса в 2021 году

ТАСС, 4 июня. "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершился весенний этап биологической рекультивации земель, не задействованных в производственном процессе. Как сообщили в пятницу в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, в 2021 году общая площадь посадок в филиалах компании составит более 96 га, на эти цели УК "Кузбассразрезуголь" направит почти 10 млн рублей. Еще около 8 млн рублей выделены на восстановление лесного фонда Кузбасса.

В компании сообщили, что в ходе весеннего этапа биологической рекультивации земель, выбывших из производственного процесса, молодые сосны были высажены на площади почти 51 га. За апрель-май полностью выполнены запланированные на год объемы посадок на Кедровском (12,7 га), Моховском - (17,34 га) и Калтанском (10 га) разрезах УК "Кузбассразрезуголь". На Талдинском разрезе площадь биорекультивации составила 10,73 га, еще 25,4 га земель будут засажены хвойными деревьями и кустарниками на предприятии осенью. В осенний этап биологического восстановления земель посадки также пройдут на Краснобродском (10,1 га) и на Бачатском (10 га) разрезах угольной компании.

"Кузбассразрезуголь" - добросовестный недропользователь. Ответственный подход к рекультивации отработанных земель и компенсационному лесовосстановлению - это основа "зеленой" политики компании", - приводят в пресс-службе слова заместителя директора АО "УК "Кузбассразрезуголь" по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталия Латохина.

В компании добавили, что в 2021 году АО "УК "Кузбассразрезуголь" также продолжило участие в программе восстановления лесного фонда Кузбасса. Более 260 тыс. хвойных деревьев на площади 66 га высажены в этом году в Беловском районе Кемеровской области.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.