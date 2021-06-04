МТС и правительство Новосибирской области создадут инновационный кластер

Москва, 4 июня. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Участники кластера займутся фундаментальными исследованиями компьютерного зрения, обработки естественного языка и периферийных вычислений.

Инновационный кластер технологий искусственного интеллекта объединит ученых Новосибирского государственного университета и Сибирского отделения Российского отделения наук, специалистов "МТС ИИ", производителей IT-оборудования, изобретателей и предпринимательских команд. Основой кластера станет филиал компании "МТС ИИ" в Новосибирске, открытие которого состоится до конца 2021 года.

"Правительство Новосибирской области находится в давних партнерских отношениях с компанией МТС и ведет много совместных проектов. Мы на этом не останавливаемся, постоянно находимся в поиске новых точек соприкосновения, общих интересов, и развитие искусственного интеллекта сегодня - одно из важнейших направлений работы. У нашего региона в этой сфере есть серьезные компетенции", - подчеркнул Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Новосибирская область - один их ключевых инновационных регионов России с огромным потенциалом для проведения научных и технологических разработок мирового значения. Создание ИИ-кластера, работающего по принципу открытости, позволит кооперировать возможности ведущих представителей бизнеса и академической среды, и при этом обеспечит возможность профильной подготовки студентов новосибирских вузов", - прокомментировал руководитель Центра ИИ Александр Ханин.