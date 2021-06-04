Минприроды Крыма поможет разработать концепцию озеленения арт-кластера "Таврида"

Москва, 4 июня. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Крым высоко оценивает работу арт-кластера "Таврида" по сохранению естественной природной среды в бухте Капсель и поможет разработать концепцию комплексного озеленения территории "Тавриды", сообщила заместитель министра Юлия Бобарева.

"На территории арт-кластера не было спилено ни одно дерево, не был построен ни один новый капитальный объект. 80% зданий на территории "Тавриды" возведены на сваях, это позволило сохранить естественный почвенный покров. Экология не пострадала, и нас - министерство, которое охраняет природу, - это радует. За два года в арт-кластере высадили 300 деревьев и 300 кустарников, площадь озеленения - 3 га. На территории не используется одноразовая пластиковая посуда и столовые приборы, пластиковые пакеты находятся под запретом. Мы приветствуем такой ответственный, осознанный подход и оцениваем эту работу крайне положительно", - сказала Юлия Бобарева во время рабочей поездки на основную площадку арт-кластера в бухте Капсель под Судаком.



Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Крым отметила, что сейчас разрабатывается концепция дальнейшего озеленения территории арт-кластера. "К этой работе уже подключились крымские биологи, ботаники: они определят, приживаемость каких растений будет наилучшей, потому что климатические условия здесь достаточно сложные из-за близости к морю и сильных ветров", - рассказала представитель Минприроды Крыма. Она также сообщила, что сотрудники подведомственного министерству Судакского лесоохотничьего хозяйства будут участвовать в субботниках, которые арт-кластер "Таврида" проводит на территории памятника природы - полуострова Меганом.



Руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин со своей стороны заявил, что арт-кластер готов оказать содействие в создании парковой зоны на территории судакского полигона твердых бытовых отходов, где сейчас проводится рекультивация. "Мы хотели бы, чтобы там появились арт-объекты из переработанного пластика. Превращение мусора в искусство - это лучший способ утилизации отходов", - сказал Сергей Першин. Он напомнил, что на "Тавриде" каждое лето проходят воркшопы по переработке пластиковых отходов и производству из них арт-объектов. "Такие воркшопы запланированы и в этом году", - отметил руководитель арт-кластера.



C июня 2021 года подготовку к строительству Университета креативных индустрий сопровождает общественный контроль. Активисты Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов "Делай!" и молодежного экологического движения "Экодвиж" проводят инвентаризацию редких растений на территории будущего образовательного центра и берут шефство над каждым экземпляром. "Мы создаем собственный реестр редких растений, чтобы контролировать правильность того перечня, который ведут строители", - пояснила Александра Шумкова, региональный координатор движения "Делай!". Она сообщила, что в первый день работы волонтеры обнаружили 148 кустов каперса травянистого. "Мы сфотографировали каждое растение и нанесли их на электронную карту. Будем проверять, как каперсы себя чувствуют. Некоторые пересадим, чтобы при строительстве их никто не задел", - рассказал лидер молодежного экологического движения "Экодвиж" Глеб Мофа.

ТАСС - стратегический информационный партнер форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида".