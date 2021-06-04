Смоленская область впервые вошла в ТОП-15 рейтинга инвестиционного климата регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Смоленская область заняла 12 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов России, который был представлен на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (18+). За последние пять лет область смогла отыграть 68 позиций в рейтинге, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Смоленская область теперь уже, можно сказать, прочно укрепилась в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который по поручению президента ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив, улучшив предыдущий показатель на четыре пункта и заняв рекордное 12 место. Этот результат считаю настоящей победой и прорывом с учетом того, что прошлый год был крайне непростым с точки зрения пандемии и вынужденного ограничения деловой активности", - цитирует пресс-служба слова губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Впервые рейтинг был представлен на ПМЭФ в 2014 году. Он составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми объединениями с целью оценки работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. За время существования рейтинг доказал свою эффективность, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Как отмечают эксперты, результаты Национального рейтинга показывают направления, которые заслуживают повышенного внимания и на которых необходимо сосредоточить основные усилия по упрощению процедур запуска и последующего ведения бизнеса в регионах.

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.