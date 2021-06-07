Делегация Республики Башкортостан подвела итоги участия в ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 7 июня. Итогом участия в одном из самых крупных социально-экономических мероприятий страны стали десятки переговоров с представителями российских государственных корпораций, региональными властями, а также международными партнерами; почти 122 млрд рублей инвестиций, которые получит Республика в результате установленных на форуме договоренностей, и, как следствие, создание в Башкротостане в ближайшие годы тысячи новых рабочих мест. Успехи региона в области улучшения инвестиционного климата на ПМЭФ отметил и президент России Владимир Путин.

Катар летит на мед

Стенд Республики Башкортостан, где и проходила основная часть деловых переговоров и встреч, стал одной из самых крупных региональных площадок на ПМЭФ-2021. При его оформлении был использован уникальный аэродизайн с ароматом башкирских степей, поэтому посетители могли найти площадку буквально по запаху, а переговорная комната была выполнена в виде известной пещеры "Шульган-Таш". Стенд получил высокую оценку гостей Форума, в том числе Министра торговли и промышленности Государства Катар Али бин Ахмед Аль-Кувари. В ходе посещения экспозиции 2 июня представитель Катара выразил интерес в экономическом сотрудничестве с регионом, в частности в сфере производства башкирского меда.

Еще одной важной международной встречей в первый день форума стали переговоры главы Республики с торговым советником Посольства Австрии в России Рудолфом Лукавским. По словам Радия Хабирова, в Республике действуют 11 предприятий с австрийским капиталом, что говорит о необходимости укрепления двустороннего сотрудничества. Стороны также выразили надежду на скорейшее возобновление рейсов в Вену.

3 июня Радий Хабиров продолжил серию международных встреч. Так, вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Российской Федерации Александром Бен Цви он обсудил необходимость открытия прямого авиарейса из Уфы в Тель-Авив, что, по мнению участников переговоров, способствовало бы повышению инвестиционной и туристической привлекательности территорий. Глава Республики пригласил делегацию из Израиля приехать в Башкортостан с бизнес-миссией в рамках третьего инвестиционного сабантуя "Зауралье", который пройдет в городе Сибай с 25 по 27 июня.

В ходе рабочей встречи с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашид Аль Заяни также были достигнуты договоренности об активном сотрудничестве. Представители королевства выразили готовность в блиайшее время посетить республику и пригласили делегацию из Башкортостана с ответным визитом. По словам министра, Бахрейн может стать для республики воротами в страны Персидского залива и выразил надежду не только на торгово-экономическое сотрудничество, но и связи в духовной сфере и туризме.

Инвестиции, рабочие места и космические перспективы

Второй день форума по традиции стал одним из самых насыщенных. Делегация Республики Башкортостан приняла активное участие в деловых сессиях и дискуссиях по разным темам от экономики и бизнеса до спорта и молодежной политики. В частности, Радий Хабиров стал одним из спикеров на сессии "Спорт против COVID-19: Новая миссия и стратегия развития", в рамках которой глава Республики пригласил министра спорта России Олега Матыцина в Уфу на открытие первенства мира по спортивной борьбе. В свою очередь Минспорт России положительно оценил республиканский проект "Сельский тренер". Как было отмечено на сессии, внедрение подобного опыта на федеральном уровне необходимо тщательно обсуждать.

3 июня руководством региона также был заключен ряд важнейших договоренностей. Так, в ходе встречи с Министром строительства РФ Иреком Файзуллиным глава региона обсудил рост строительства в Республике Башкортостан. Кроме того, было подписано крупнейшее в России концессионное соглашение с корпорацией развития ВЭБ.РФ и банком ВТБ по строительству Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 "Урал". Согласно документу, на реализацию проекта партнеры предоставят региону кредит в размере 11,6 млрд рублей, при этом общий объем инвестиций в проект составит более 40 млрд рублей (19 млрд руб. - из федерального бюджета, 5 млрд руб. - регионального бюджета, 11, 6 млрд руб. - кредита ВЭБ.РФ и ВТБ, около 8 млрд руб. - средства концессионера).

В целом модернизировать сеть пассажирских перевозок в Уфе позволит еще одно соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ, подписанное правительством региона. В рамках него институт развития будет принимать участие в создании единого оператора общественного транспорта Уфимской агломерации, что в итоге будет способствовать оптимизации маршрутной сети и комплексному развитию пассажирских перевозок в Башкортостане. Кроме того, на Форуме было принято решение, что часть автомобильной дороги Казань-Екатеринбург пройдет по территории северо-западных районов Башкортостана - соответствующий план был поддержан Минтрансом России. По словам Радия Хабирова, реализация проекта позволит значительно сократить время в пути, снизить транспортные издержки, повысить качество перевозок, расширить и улучшить внешнеторговые связи.

Развитию не только инфраструктуры, но и производства в регионе будет способствовать подписание соглашения с учредителем компании Lasselsberger Йозефом Ласселсбергером. Инвестпроект общей стоимостью 6,3 млрд рублей рассчитан до 2026 года и предусматривает увеличение объемов выпуска керамической плитки на 10 млн кв. м в год, а также создание 270 новых рабочих мест.

В сфере сельского хозяйства важным шагом стало подписание соглашения с ООО "Мясной союз башкирских производителей" по созданию комплекса по откорму скота. Как отметил премьер-министр правительства Республики Андрей Назаров, по итогам прошлого года регион стал лидером в России по производству говядины, при этом всего в республике за 2020 год произвели 427 тыс. тонн скота и птицы на убой, что существенно превышает показатели 2019 года. По его словам, к 2024 году стоит задача увеличить производство мяса до 500 тыс. тонн за счет реализации в том числе и таких инвестиционных проектов. Еще одним важным для развития этой сферы проектом может стать соглашение с ООО "Таврос" о создании в республике современного предприятия по глубокой переработке мяса. Документ предусматривает линию забоя в 240 голов в час, производительностью охлажденного мяса до 200 тонн в сутки и 100 тонн колбасных изделий.

Большие перспективы для сотрудничества были намечены на ПМЭФ (возрастная категория 6+) и в ходе встречи Министра труда, семьи и соцзащиты Башкортостана Ленары Ивановой с генеральным директором McDonald's Россия Марком Кареной, который выразил готовность посетить Инвестсабантуй в Сибае в конце июня. Как ожидается, на мероприятии будет подписано соглашение о сотрудничестве, одним из пунктов которого может стать строительство семейной социальной гостиницы "Дом Роналда Макдоналда". Согласно предварительным договоренностям, доля товаров башкирского производства в сети предприятий "Макдоналдс" будет увеличиваться, причем общий объем капитальных инвестиций, привлекаемых в регион, ожидается на уровне 650 млн рублей, а в случае успешной реализации своих проектов компания "Макдоналдс" и вовсе может создать на территории республики до 600 новых рабочих мест.

Информированию всех слоев населения о возможностях растущего рынка труда поможет сотрудничество с компанией SuperJob, которая запускает масштабный образовательный проект специально для жителей Башкортостана - "ProРаботу с SuperJob". При этом формированием кадрового потенциала в Республике теперь будет в том числе и один из ведущих вузов страны - Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Согласно соглашению, в вузе будет организована "целевая подготовка квалифицированных специалистов для отраслей экономики, промышленности, сельского хозяйства, экологии и природопользования, социальной сферы региона на основании отдельно заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг".

Перспективы развития не только на земле, но и в космосе для региона открывает соглашение с госкорпорацией "Роскосмос", подписанное Радием Хабировым и Дмитрием Рогозиным. В его рамках стороны договорились развивать высокотехнологичные производства АО "Салаватский химический завод", который является единственным в России производителем гептила - важного компонента ракетного топлива.

"Сенсационный" инвестиционный климат

4 июня продолжилась череда подписания значимых для Республики инвестиционных соглашений. Например, с АО "Салаватстекло" установлены договоренности по реконструкции и техперевооружению объектов производства листового стекла линии. Реализация проекта рассчитана до 2022 года, а объем инвестиций составит 3,6 млрд рублей, из которых почти полмиллиарда рублей - средства федерального Фонда развития промышленности.

Одним из крупнейших стало подписание с "Башкирской содовой компанией" соглашения о реализации на территории региона проекта с объемом инвестиций 27,6 млрд рублей. Реализация проекта, направленного на создание экологичного современного производства соды без использования ртути, запланирована на 2022-2026 годы. Как ожидается, это позволит создать в регионе дополнительно 400 рабочих мест.

О повышенном внимании к вопросам экологии в регионе говорит и подписанный с Росприроднадзором меморандум о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Подписи под документом поставили Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ряд переговоров и встреч касался развития сельского хозяйства в регионе. В частности, Радий Хабиров обсудил с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым модернизацию сельхозтехники на предприятиях региона, а также финансирование строительства в республике современных молочных ферм. Как отметил Павел Косов, по объемам лизинговых закупок Башкортостан находится в пятерке лучших регионов России. Кроме того, глава Республики встретился с Председателем правления АО "Россельхозбанк" Борисом Листовым, с которым обсудил необходимость стабильного кредитования сельхозтоваропроизводителей Башкортостана. В частности, стороны затронули вопрос о предоставлении кредита на сумму свыше 1 млрд рублей на строительство цеха по производству сухих молочных продуктов на Мелеузовском молочно-консервном комбинате, а также поддержки птицеводческого комплекса "Урал" для вывода предприятия на полную производственную мощность.

Подводя предварительные итоги работы делегации на Форуме, Радий Хабиров отметил, что объем инвестиционных соглашений, заключенных на ПМЭФ-2021, достиг 120 млрд рублей. По его словам, несмотря на тяжелый год, Республике удалось сохранить бизнес и оказать поддержку 55 тыс. малым и средним предпринимателям. Он обратил внимание на неукоснительное выполнение регионом рекомендаций Агентства стратегических инициатив (АСИ), что позволило избавиться от барьеров, мешающих развитию бизнеса.

Успехи Башкортостана в сфере создания благоприятного инвестиционного климата отметили и на высшем уровне. В этом году регион впервые занял пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который ежегодно составляют АСИ и ведущие деловые объединения страны. Вхождение Башкортостана в ТОП-5 рейтинга в своем выступлении на форуме отметил президент России Владимир Путин. Он поблагодарил передовые регионы за работу по улучшению делового климата, несмотря на пандемию коронавируса, и пообещал системно помогать субъектам в улучшении деловой среды. В свою очередь Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов назвал вхождение Республики в пятерку лучших рейтинга АСИ сенсацией. Он также поручил Агентству изучить положительный опыт Башкортостана, чтобы впоследствии тиражировать его по всей стране.