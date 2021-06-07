Благодаря Белоярской АЭС в городе Заречном появится первый аппарат компьютерной томографии

ТАСС, 7 июня. В городе Заречном (Свердловская область) появится первый аппарат компьютерной томографии. На его покупку, а также ремонт будущего кабинета Белоярская АЭС выделила 55 млн рублей. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей БелАЭС.

"Аппарат будет располагаться в медико-санитарной части №32. На новом оборудовании будут проводить исследования любой локализации, включая исследования с контрастированием. Это позволит врачам с точностью до 100% определить наличие хирургической или терапевтической патологии, спрогнозировать дальнейшее течение заболевания и разработать наиболее эффективную тактику лечения", - сказано в сообщении.

"Сейчас горожане проходят компьютерную томографию в межмуниципальном центре в Асбесте. Он находится в часе езды от Заречного. В прошлом году для зареченцев в рамках ОМС было проведено 476 исследований. Благодаря финансированию Белоярской АЭС скоро у нас заработает свой компьютерный томограф. В настоящее время мы закупаем оборудование и готовим помещения к монтажу", - приводят в управлении слова руководителя МСЧ-32 Светланы Шоноховой.

На предприятии добавили, что поскольку компьютерный томограф является рентгенологическим оборудованием, на нем может работать персонал рентген-кабинета после прохождения обучения. "После пуска КТ жители Заречного смогут проходить обследования бесплатно в рамках ОМС. Результаты компьютерной томографии будут храниться в цифровом и печатном формате. В сравнении с рентгенографией доза облучения минимальна, поэтому КТ может проводиться неоднократно за короткий промежуток времени без вреда для здоровья", - сообщили в управлении.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.