СК "Ингосстрах-Жизнь" запустила новую программу "Авантаж Онлайн"

Москва, 8 июня. Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь", дочерняя компания СПАО "Ингосстрах", запустила продажи нового продукта накопительного страхования жизни "Авантаж Онлайн".

"Авантаж Онлайн" - это классический продукт накопительного страхования жизни (НСЖ). Ключевым отличием стало то, что он полностью реализован для онлайн-продаж.

Продукт включает возможность включения дополнительных программ: страхование от несчастных случаев, от критических заболеваний, освобождение от уплаты страховых взносов на случай наступления инвалидности и т.д., а также укомплектован как медицинскими, так и специализированными опциями.

Новая программа является вариативным конструктором, позволяющим клиентам выбрать набор рисков и наполнить программу в соответствии с индивидуальными потребностями: например, выбрать сумму и периодичность регулярных платежей, объем страхового покрытия, а также срок страхования, который может составлять от пяти до 35 лет.

Для упрощения оформления договора страхования клиенты авторизовываются через портал "Госуслуги", что существенно экономит время и упрощает процедуру оформления. Таким образом, реализуется дистанционное взаимодействие клиентов и страховой компании без необходимости дополнительного посещения офиса.

"Наш новый продукт в линейке программ накопительного страхования жизни разработан в ответ на клиентский спрос. Мы модифицируем наши программы так, чтобы быть в тренде последнего времени и использовать цифровые технологии для создания инновационных клиентских путей. Уверен, что "Авантаж Онлайн" будет востребован уже существующими клиентами нашей компании и всецело поспособствует привлечению новых", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.