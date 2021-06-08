Создавая мир будущего: открывается всероссийский конкурс для детей с дислексией

Москва, 8 июня. В начале июня некоммерческая организация "Ассоциация родителей детей с дислексией" и Московский музей современного искусства объявили о запуске всероссийского детского конкурса "Идеальный город будущего" (12+). Проект призван привлечь внимание общества к детской дислексии - распространенной проблеме обучения у детей, которая проявляется специфическим расстройством чтения, письма и счета, влияющим на восприятие информации. В рамках проекта дети с дислексией смогут рассказать о своем видении города будущего, в котором им хотелось бы жить и развиваться. В ходе конкурса участники создадут художественные работы с использованием любых подручных материалов, а также запишут одноминутные сопровождающие видео. В них дети смогут описать свои проекты и рассказать о своей жизни в школе и трудностях, которые им приходится преодолевать. Название конкурса вдохновлено урбанистической концепцией Леонардо Да Винчи, гармонично сочетающей архитектуру и социальное устройство для создания удобной и равноправной среды.

Организаторами конкурса стали Ассоциация родителей детей с дислексией и Московский музей современного искусства. Консультантом конкурса выступает Государственный Эрмитаж. Проект проходит при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения, Департамента культуры города Москвы и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Генеральный партнер конкурса "Идеальный город будущего" - международная девелоперская компания ANT Development.

"Равные возможности для самореализации наших детей как личностной, так и профессиональной - вот задача образования. Даже если у ребенка есть трудности в освоении навыков чтения, письма и счета, он все равно имеет право поднять свою самооценку и раскрыть в себе творческие способности с помощью программ, которые ассоциация планирует разработать совместно с российскими музеями и творческими мастерскими", - сообщила основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией и Центра диагностики и поддержки детей с трудностями в обучении Мария Пиотровская.

Оценку работ, которые будут выставлены на одной из ведущих музейных площадок страны, возьмет на себя специально созданное жюри, в состав которого войдут Марина Лошак, Василий Церетели, Мария Пиотровская и представители партнеров.

"Обществу и системе очень важно понимать, что дети и подростки, имеющие трудности с чтением, счетом или письменной речью не менее способные к обучению и не менее талантливые, чем все остальные. Традиционные методы российского школьного и университетского образования им не всегда подходят. Включение культурных институций в процесс выстраивания новой системы образования позволяет расширить ее инструментарий и дать возможность детям через творческий процесс найти свои таланты, выразить себя, стать уверенными в себе", - прокомментировал событие исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Все участники конкурса получат обследование в Центре диагностики и поддержки детей с трудностями в обучении. Победителям вручат графические планшеты для художников. Серебряные призеры в обеих возрастных категориях будут награждены возможностью пройти онлайн-курс киношколы или аналогичный обучающий курс, а занявшие третье место - комплексное базовое обследование здоровья ребенка в лучших детских клиниках сети "Медси". Также запланированы специальные номинации с призами от Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Московского музея современного искусства и других партнеров.

"Для нас социальная ответственность напрямую связана с деятельностью компании. ANT Development - девелоперская компания. Это значит, что мы не просто строим красивые и функциональные дома, но каждым своим проектом улучшаем архитектурный облик города и формируем новую, качественную среду для полноценной счастливой жизни. Мы реализуем семейные жилые комплексы и четко осознаем, что дети - наше будущее. Поэтому мы решили поддержать конкурс "Идеальный город будущего", - сообщила коммерческий директор международной девелоперской компании ANT Development Яна Тачалова.

Участниками конкурса могут стать дети с дислексией в двух возрастных группах: от 5 до 11 лет и от 12 до 17 лет. Лучшие работы участников будут доступны для просмотра на официальном сайте конкурса. Узнать больше об условиях и следить за результатами можно на сайте. Поддержать конкурс вызвались и современные деятели искусства - художники, которые в течение периода проведения конкурса проведут онлайн мастер-классы для участников. Записи мастер-классов будут доступны на официальном сайте конкурса. По итогам состоится выставка лучших работ участников на площадке ММОМА и в арт-пространстве Victory Park Residences, которое также развивает компания ANT Development.

Конкурс является лишь первым шагом большого пути, за ним последует целый ряд мероприятий в рамках проведения пятилетия Ассоциации родителей детей с дислексией и Третьей недели осведомленности, генеральным партнером которых стали Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" и Благотворительный фонд "Анастасия".

"Совместная работа с Ассоциацией родителей детей с дислексией - это очень важное направление деятельности фонда, которое позволит в будущем более 3 млн. детей в нашей стране полноценно реализовывать свое право на качественное образование. Как правило, у ребят, испытывающих трудности в обучении, высокий показатель интеллекта и развитые творческие способности. Детский конкурс "Идеальный город будущего" поможет раскрыть их потенциал и внесет свой вклад в развенчание дремучих мифов, мешающих детям получать достойное образование и радость от учебы", - отметила программный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Марина Михайлова.

Такая особенность мышления, как дислексия, часто сочетается с образным мышлением, высоким уровнем интеллекта и способностью к нестандартным решениям. С дислексией, дисграфией и другими трудностями обучения в той или иной форме сталкивается каждый пятый житель планеты.

"Помощь детям с трудностями в обучении - новый вектор развития Благотворительного фонда "Анастасия". Мы видим свою задачу в просветительской деятельности, повсеместном внедрении техник обучения детей с дислексией и организации профессиональной поддержки. Несмотря на распространенность проблемы, для многих людей значение термина "дислексия" остается загадкой. Особенно это касается регионов. Часто сами родители не понимают потребность ребенка в специфическом подходе, связывая с непоседливостью возникшие сложности", - прокомментировала Президент Благотворительного фонда "Анастасия" Марина Шамара.

При этом успешная социализация и профессиональная реализация детей с дислексией важна на национальном уровне. Так, по данным представителей Счетной палаты РФ, около 25% 15-летних школьников обладают низким уровнем функциональной грамотности. Снижение количества таких детей примерно до 16% или 13% принесет довольно существенный вклад в ВВП и рост плюс 3% - 6%.