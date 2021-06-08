Около 100 спортсменов примут участие в международном турнире по бильярду в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Международный турнир по русскому бильярду стартовал в Екатеринбурге. Игроки из России, Киргизии, Узбекистана и других стран на протяжении пяти дней будут соревноваться в разновидности бильярда "пирамида" за денежный приз, сообщил ТАСС председатель Федерации бильярдного спорта Свердловской области Петр Шумков.

"Порядка 100 человек участвуют, среди стран-участниц у нас - Россия, Украина, Узбекистан, Киргизия, Молдова. Возраст спортсменов начинается с 18 лет, но более топовым игрокам примерно 30-40 лет, а самая перспективная молодежь - от 18 до 25 лет. Турнир пройдет по дисциплине "свободная пирамида", это самая простая, распространенная и динамичная игра", - сказал он.

Призовой фонд турнира (18+) составит 1 млн рублей, сумма будут разделена между 16 игроками. Среди участников турнира - заслуженные мастера спорта Никита Ливада, Владислав Осьминин и Павел Меховов, мастера спорта международного класса Азиз Мадаминов и Диана Миронова и другие игроки. "В турнире принимают участие и мужчины, и женщины. Женщин не так много играет, а те, кто в топе, принимают участие и с мужчинами, и могут соревноваться и выигрывать", - отметил Шумков.

"Я уверен, что те лидеры мирового рейтинга, а я знаю, что первая десятка рейтинга находится среди участников соревнований, покажут то мастерство, которое позволит нам развивать бильярдный спорт в городе Екатеринбурге и Свердловской области", - сказал на церемонии открытия турнира министр спорта региона Леонид Рапопорт.

Русский бильярд представляет собой одну из разновидностей бильярда с лузами. Его особенностью являются довольно крупные шары по сравнению с размером луз: при диаметре шара около 68, ширина створа угловой лузы составляет около 72 мм, а средней лузы - около 82 мм. Наиболее популярными играми на таком бильярде являются "Американка", "Пирамида" (Московская пирамида), а также Невская пирамида.

В России бильярд появился во времена правления Петра Великого (1672-1725). Среди поклонников этой игры были поэты и писатели Александр Пушкин, Лев Толстой, Владимир Маяковский, советские военачальники Климент Ворошилов и Георгий Жуков, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Алексей Леонов.