Сбер Управление Активами выпустит новый продукт в сегменте высокодоходных облигаций

Москва, 8 июня. АО "Сбер Управление Активами" запускает новую стратегию доверительного управления "Высокодоходные облигации (USD)". Новая стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов и дает возможность вложиться в качественные высокодоходные облигации из развивающихся стран, таких как Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и других.

В портфель облигаций включаются эмитенты с кредитным рейтингом в диапазоне от B+ до ВВВ-. В качестве основного актива используются бумаги рейтинговой группы BВ, обладающие лучшим соотношением доходности и риска. При этом аналитиками компании разработана специальная скоринговая модель, которая позволяет отбирать наиболее привлекательные выпуски облигаций. Они определяются на основе сопоставления кредитных премий и таких фундаментальных показателей, как кредитные рейтинги эмитентов, долговая нагрузка, ликвидность, рентабельность компании, страновая и отраслевая принадлежность эмитента, недавний новостной поток относительно компании.

В инвестиционном процессе стратегии применяется контрциклический подход, позволяющий зарабатывать дополнительную доходность во время восстановительного роста на рынке, поскольку рискованные активы сильнее теряют в цене в кризисный период. Управление кредитным риском в портфеле позволяет увеличить доходность. Минимальная сумма вложений составляет 15 тыс. долларов США.

"В рамках стратегии мы используем модель активного управления страновой и отраслевой структурой, кредитным риском портфеля и его срочностью в соответствии со складывающейся рыночной конъюнктурой для максимизации доходности. В этом преимущество активного управления новой стратегии по сравнению с ETF. Важно также отметить, что диверсификация и тщательный кредитный анализ эмитентов способствует снижению кредитного риска и волатильности портфеля. Высокодоходные облигации – рискованный класс активов, но если этим риском правильно управлять, то можно добиться доходности выше чем по другим типам инвестиций", - сказал Ренат Малин, директор по инвестициям Сбер Управление Активами.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО "Сбер Управление Активами" и иную информацию можно по адресу заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.