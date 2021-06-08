МТС представила подписку на облачные кондиционеры

Москва, 8 июня. МТС совместно с лидирующим российским дистрибьютором климатического оборудования "Даичи" запустили первую на рынке подписку на облачные кондиционеры.

По подписке МТС&Daichi пользователь получает с доставкой на дом облачный кондиционер с системой умного управления, а также гарантию и техническую поддержку в течение всего срока подписки. Подписка оформляется на семь лет, с оплатой от 4999 рублей в год, в зависимости от выбранной модели кондиционера.

Первыми воспользоваться предложением смогут жители Москвы и Ростова-на-Дону. Оформить подписку можно в разделе "Акции" мобильного приложения МТС Cashback.

"МТС продолжает развивать стратегическое направление партнерских услуг по подписке, которые вместе с собственными сервисами формируют экосистему цифровых продуктов МТС. C Даичи мы запустили уникальный продукт, объединивший в себе качественное оборудование, простоту управления и максимально комфортную модель оплаты. Предложение в равной степени оценят как пользователи, которые активно интересуются технологичными решениями smart home, так и те, кто просто хочет быстро получить удобное решение для кондиционирования помещения. По итогам работы в двух пилотных регионах мы примем решение о масштабировании проекта", — рассказала вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

"Облачный кондиционер — принципиально новый, революционный продукт, предлагаемый российскому рынку. С одной стороны, он открывает расширенные возможности по предоставлению клиентам услуг онлайн диагностики и технической поддержки, а с другой предлагает современные персонализированные возможности управления оборудованием. В дополнение к этим особенностям облачный кондиционер убирает ценовые барьеры и делает системы кондиционирования более доступными для российских граждан. Мы горды тем, что облачный кондиционер выводится на рынок в партнерстве с МТС, ведущей компанией по предоставлению цифровых инновационных сервисов, и надеемся, что вскоре каждый клиент МТС сможет почувствовать новый уровень комфорта у себя дома", — отметил президент компании "Даичи" Александр Злобинский.