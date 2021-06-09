Аудитория Telegram-канала ВТБ Мои Инвестиции достигла 200 тыс. человек

Москва, 9 июня. Официальный канал ВТБ Капитал Инвестиции стал первым (необходимо убрать, если нет подтверждения) на рынке среди ресурсов российских банков и брокеров в Telegram, количество подписчиков которого превысило 200 тыс. человек. Популярность Telegram-каналу ВТБ Мои Инвестиции обеспечивает профессиональная аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, а также регулярные онлайн-встречи с инвестконсультантами и раз в месяц с главой ВТБ Капитал Инвестиции Владимиром Потаповым.

"Мы хотим, чтобы наши клиенты подходили к инвестициям обдуманно, комплексно и стратегически, поэтому стремимся дать им не только качественные продукты и удобный доступ к рынкам всего мира, но и обеспечить всей необходимой для принятия инвестиционных решений информацией. Telegram-канал — один из наиболее удобных и доступных многим способов такой коммуникации. Мы рады видеть, что он настолько востребован и число его подписчиков постоянно растет. Наша задача в том, чтобы инвестор, приходя на рынок, оставался в нем надолго, получал хороший результат и продолжал инвестировать", — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Канал ВТБ Мои Инвестиции был запущен осенью 2019 года. Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ активно работает по данному направлению, развивая также бесплатную Школу инвестора ВТБ, организуя регулярные обучающие онлайн-конференции два раза в неделю, в том числе с представителями эмитентов.

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