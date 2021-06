Матыцин, Христенко, Усс, Цыденов открыли путь для гольф-туризма в России

Москва, 10 июня. 5 июня 2021 года в Санкт-Петербурге в гольф-клубе "Петергоф" состоялся "Roscongress Golf Cup" (18+) в рамках официальной спортивной программы ПМЭФ-2021. Впервые в истории Петербургского форума во время турнира состоялась масштабная конгрессо-выставочная презентация "Golf in Russia от Петербурга до Сахалина" по развитию нового направления туризма - гольф-туризма как новой туристической дестинации, аккумулирующей поток премиальных туристов из-за рубежа и внутри страны.

Участники "Roscongress Golf Cup" Петербургского форума ощутили на себе привлекательность нового тур-продукта "Golf in Russia". В формате живой инсталляции и интерпретации гольф-туризма на площадках гольф-клуба "Петергоф" был представлен калейдоскоп традиций гостеприимства от Петербурга до Сахалина. В презентации участвовали - Московская область, Республика Бурятия, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Красноярск и более 35 партнеров, которые могут быть включены в тур-пакеты. Тур-продукт "Golf in Russia" создан на базе объединения гольф-пакета и тур-бренда любого региона вне зависимости от наличия в нем гольф-клубов. Гольф-туризм всегда предполагает продолжительные поездки от 14 дней, поэтому туристы могут совместить игру в гольф с путешествием в самые удаленные регионы страны - открыть неизведанную Россию. В основе "Golf in Russia" - всегда знаковые тур-события, тур-бренды и эксклюзивные тур-маршруты с посещением центров культуры и истории, музеев и театров, концертных и выставочных залов, лучших отелей и ресторанов страны. "Международный Центр Гольф Туризма" является первым и единственным рупором гольф-туризма в России и представляет страну на мировой туристической арене. Во всем мире насчитывается порядка 56 млн путешествующих гольфистов. Чтобы направить премиальный поток иностранных гольф-туристов в Россию "Международный Центр Гольф Туризма" объединяет гольф-индустрию и тур-отрасль, гольф-клубы и туристические центры, тур-бренды и гольф-кластеры, государственные учреждения, ведомства и бизнес в регионах страны.

"Спортивный туризм как драйвер развития территории" стал темой пресс-бранча с Министром спорта РФ Олегом Матыциным, президентом АГР Виктором Христенко, губернатором Красноярского края, президентом Национальной студенческой спортивной Лиги гольфа Александром Уссом, исполняющим обязанности министра Правительства Московской области по туризму Алексеем Шимко, заместителем председателя правительства Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, министром промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антоном Виноградовым, директором АНО "Международный Центр Гольф Туризма" Анной Овчинниковой, генеральным директором управляющей компании гольф-клубами России "Гольф Эстейт" Дмитрием Козаченко. Модератором выступила Анастасия Жукова.

Виктор Христенко отметил, что "в стране 30 полей, среди них 17 чемпионских топовых полей высокого качества обслуживания, дизайна. Любовь к данному спорту прививается с детства, поэтому уроки по гольфу в стране посетило уже более 35 тыс. школьников".

"Материальная база и широкое студенческое гольф-движение позволяют Красноярску претендовать на роль важной составляющей всего студенческого гольфа России. После проведения Универсиады внимание и туристический интерес к Красноярску возросли. Интерес к неизведанной Сибири плюс развитие классического гольфа станут еще одним серьезным драйвером", - рассказал Александр Усс.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что "соревнования по гольфу и гольф-туризм стимулируют людей вести активный образ жизни и знакомиться с географией страны. И на этом пути важным является создание цифровой карты, которая позволит абсолютно всем людям пользоваться ресурсами спортивной индустрии в российских регионах".

Автор проекта Golf in Russia, Анна Овчинникова, представила цифры и факты, обосновав почему "гольф-туризм влияет на узнаваемость тур-бренда регионов и позиционирование страны на международном уровне. Как следствие, направление Golf in Russia стимулирует инвестиционную привлекательность территорий и способствует созданию всесезонных туристических кластеров в регионах России, где нет гольф-клубов".

"Подмосковье - лидер по количеству гольф-полей в России, - подчеркнул Алексей Шимко - и это большое преимущество, которое Правительство Московской области планирует активно развивать с Международным Центром Гольф Туризма как направление".

"Baikal Ice Golf" появится в Бурятии, заявил глава республики Алексей Цыденов: "Зимний гольф-турнир на льду Байкала в 2022 году станет новым драйвером роста туризма к 100-летию республики. Привлечь ключевых игроков азиатского тур-рынка - наша главная цель по направлению Golf in Russia". Был представлен план проекта "Baikal Ice Golf" для подписания соглашения о намерениях между АНО "Международный Центр Гольф Туризма" и Министерством по туризму Республики Бурятия. В круглом столе участвовали, помимо Цыденова и Овчинниковой, министр по туризму Мария Бадмацыренова, министр промышленности и инвестиций Республики Бурятия Антон Виноградов и потенциальный инвестор Андрей Пушкин - управляющий партнер Tenzor Consulting Group - генеральный партнер Кубка по гольфу ПМЭФ.

В завершении турнира состоялось модное дефиле на траве бренда Anna Verdi.

Организаторы мероприятия - Фонд Росконгресс, Ассоциация гольфа России, Управляющая компания "Гольф Эстейт", АНО "Международный Центр Гольф Туризма", russia-golf.ru.

18+