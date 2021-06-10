Подвели итоги работы ПМЭФ-2021

Москва, 10 июня /Росконгресс/ ПМЭФ-2021 (6+) стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Форум состоялся в традиционном формате с использованием современных цифровых технологий. В мероприятии приняли участие президент РФ Владимир Путин, мировые лидеры, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ и бизнес-сообщества.

Организатор Форума - Фонд Росконгресс.

Девиз Форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности" - продемонстрировал общественный запрос на очный формат дискуссий для достижения прорывных идей в мире. Сам факт проведения такого представительного форума стал свидетельством того, что партнерские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов вновь обретают привычный вид. Представители бизнеса лучше всех понимают, что именно прямое общение, основанное на взаимном доверии, во многом и двигает вперед деловые проекты и инициативы.

"Нам удалось провести Форум интересно, насыщенно, и, главное, безопасно. Принятые меры безопасности помогли тысячам участников, спикеров, экспертов и журналистов вернуться в привычный очный формат проведения мероприятий, поучаствовать в живых дискуссиях, воспользоваться возможностями нетворкинга, встретить коллег и завести новые знакомства. ПМЭФ в очередной раз доказал свой статус уникального мирового события, наиболее крупной и прогрессивной в мире деловой площадки для обсуждения актуальных вопросов глобальной и региональной экономики", - сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

За четыре дня работы площадку Форума посетили свыше 13500 участников из 141 страны, при этом 5 тыс. из них представители российских и иностранных компаний и 1500 из них - руководители.

На площадках работали представители более 1 тыс. организаций СМИ из 46 стран.

Деловая программа

По насыщенности программы и количеству мероприятий ПМЭФ-2021 не уступил предыдущему форуму. В рамках основной программы состоялось свыше 190 мероприятий, и более 80 мероприятий были организованы на тематических площадках.

3 июня состоялось торжественное открытие Форума, в котором приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр торговли и промышленности, исполняющий обязанности министра финансов Государства Катар его превосходительство Али бен Ахмед Аль Кувари, премьер-министр Республики Руанда Эдуард Нгиренте.

Онлайн в церемонии открытия приняли участие президент Демократической Республики Конго, председатель Африканского союза Феликс Чисекеди; президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и член политбюро ЦК КПВ, заведующий отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Чан Туан Ань. С приветственным словом выступил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Основным событием Форума стало пленарное заседание 4 июня с участием Президента России Владимира Путина. Приглашенные иностранные лидеры - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц - приняли участие в формате видеоконференции. С приветствием к участникам форума также обратились президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонару.

В своем выступлении президент России Владимир Путин дал оценку ситуации в мировой экономике, уделил внимание внутренней деловой повестке, а также затронул вопросы социальной поддержки граждан, новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, масштабных изменений в области экологии.

"Очевидно, что сейчас, на этапе посткризисного восстановления, важно не только выйти на устойчивую траекторию качественного роста, но и использовать открывающиеся возможности, эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный и технологический потенциал. И при этом крайне значимо сохранить, укрепить деловые, инвестиционные связи между странами", - сказал Владимир Путин.

В рамках деловой программы Форума в режиме видеоконференции состоялись встречи президента России с руководителями крупнейших иностранных компаний и руководителями ведущих мировых информационных агентств. На встрече с руководителями иностранных компаний обсуждались приоритетные направления сотрудничества и планы по реализации конкретных совместных проектов в регионах России.

За четыре дня работы перед участниками Форума выступило более 1300 российских и иностранных спикеров, модераторов, докладчиков, политиков. Они поделились своими знаниями, опытом и лучшими практиками.

Дискуссии Форума прошли по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы", "Технологии, расширяющие горизонты".

В ходе многочисленных дискуссий обсуждались приоритетные темы для успешного развития страны и повышения конкурентоспособности России на мировых рынках - это энергетика, экология, развитие Арктики, лекарственная безопасность, креативные индустрии, поддержка малого и среднего предпринимательства, образование.

На сессиях, посвященных энергетической проблематике, эксперты отмечали, что, по прогнозу, к 2050 году энергобаланс мира будет основан на углеводородах, и их доля составит не менее 71%. Эра нефти и газа в ближайшем будущем не закончится и традиционные энергоносители сохранят свою роль. При этом, Россия, имея четкую Энергетическую стратегию, развивает как традиционную, так и "чистую" энергетику.

Одной из ключевых тем деловой программы Форума стало развитие и глобальная трансформация отрасли здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и ее последствий. Эксперты обсудили устойчивость отрасли перед лицом чрезвычайных вызовов, необходимые меры для достижения национальной цели по увеличению продолжительности жизни россиян, перспективы внедрения в здравоохранение инновационных методов лечения, в том числе таргетной терапии, развитие прорывных генетических технологий, а также вопросы цифровизации отрасли. Ярким фокусом повестки стала проблематика угроз будущих эпидемий и готовность отрасли им противостоять; поиск эффективных и безопасных вакцин нового поколения как наиболее надежного инструмента предупреждения жизнеугрожающих инфекций. Для обсуждения актуальных вопросов здравоохранения в качестве спикеров, экспертов и модераторов были приглашены более 300 высших должностных лиц органов государственной власти, ведущих экспертов отрасли здравоохранения и науки, представителей бизнеса и НКО. Участие в Форуме приняли эксперты из Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Австрии, Израиля, Сербии, Индии, Государства Катар, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Не менее актуальной темой обсуждения стала климатическая повестка (в частности, снижение выбросов СО 2 при добыче и производстве продукции ТЭК, введение "зеленых сертификатов", внедрение принципов ESG), развитие новых источников энергии (водорода и технологий его производства), внедрение цифровых продуктов в ТЭК. Эксперты отмечают, что вопросы экологической безопасности в нашей стране начали решать системно. В рамках нацпроекта "Экология" поставлена амбициозная задача - к 2030 году отправлять на сортировку 100% отходов, а объем захоронения ТБО - сократить вдвое. Это действительно принципиально новый подход.

На сессиях, посвященных арктической тематике, состоялись первые мероприятия в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах - презентация целей, задач и приоритетных направлений Российской Федерации в период ее председательства. Обсуждались вопросы развития судоходства, финансирования инвестиционных проектов, развития телекоммуникационной инфраструктуры, повышения социальной и экологической ответственности бизнеса. На базе единого института развития Дальнего Востока и Арктики (АО "КРДВ") создан секретариат российской национальной части Совета.

Ряд сессий Форума были посвящены ускоренному развитию Дальнего Востока. Эксперты обсудили эффективность принимаемых мер по поддержке инвестиционных проектов в регионе и наметили дальнейшие шаги по развитию экономики регионов Дальнего Востока. Участники экспертных дискуссий обсудили, какие шаги предпринять бизнесу и государству, чтобы при сохранении достигнутой динамики добиться качественных структурных сдвигов и технологического прорыва в развитии дальневосточной экономики.

На площадке ПМЭФ состоялся VI Российский форум малого и среднего предпринимательства. Его главной темой стало обсуждение мер поддержки бизнеса. Вопросы о поддержке МСП поднял в своем выступлении на пленарном заседании Президент России Владимир Путин. Он предложил запустить уже в этом году новый механизм поддержки малого и среднего предпринимательства - "зонтичное" поручительство Корпорации МСП по кредитам банков-партнеров, а также заявил, что планируется сохранить льготы по страховым взносам для небольших компаний, которые были введены в 2020 году и освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля.

Немало дискуссий на Форуме было посвящено модернизации образования. Был представлен федеральный проект "ПроШкола", запущенный группой компаний "Просвещение", ГК ВЭБ РФ и Сбером, а его куратором выступает министерство просвещения Российской Федерации. Данный проект станет одним из ключевых среди программ национального проекта "Образование" и поможет регионам строить новые школы в рамках госпрограммы по развитию образования. Особое внимание было уделено просветительской деятельности общества "Знание" и проведению федерального просветительского марафона "Новое Знание".

На полях ПМЭФ-2021 впервые работала интерактивная студия Российского общества "Знание". Гостями эфира стали более 50 ключевых спикеров Форума, которых общество пригласило поговорить с аудиторией "просто о сложном", рассказать о событиях на площадке и поделиться видением ключевых глобальных тенденций в экономике, социальной сфере и образовании. При этом соавторами эфира выступили сами зрители, оставившие вопросы для гостей на сайте студии. Ответы на наиболее интересные из них прозвучали в прямом эфире в интервью ключевых спикеров, а также непосредственно во время сессий в рамках деловой программы Форума. Кроме того, на ПМЭФ Российское общество "Знание" опробовало уникальный формат взаимодействия с молодежью и детьми, представив цикл из 16 авторских экскурсий по знаковым местам и историческим событиям в жизни Санкт-Петербурга для школьников - участников всероссийского конкурса "Большая перемена".

Традиционно большим интересом пользовались бизнес-диалоги России со странами и регионами. В этом году состоялось 11 страновых мероприятий: бизнес-диалоги "Россия - Катар", "Россия - Франция", "Россия -Африка", "Россия - Италия", "Россия - Латинская Америка", "Россия - Германия", "Россия - Северная Америка", "Россия - Финляндия", "Россия - Швеция", "Россия - Япония" и "ЕАЭС - АСЕАН".

В шестой раз состоялась презентация результатов Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации. В лидерскую "пятерку" вошли Москва, Республика Татарстан, Тюменская область, Тульская область и Республика Башкортостан.

Одним из главных событий завершающего дня работы ПМЭФ стал Молодежный экономический форум, на котором молодые предприниматели, студенты и лидеры общественных организаций смогли обсудить ключевые экономические и политические вопросы с крупнейшими международными экспертами. По традиции форум начался с одной из самых популярных площадок - нетворкинга, что позволило участникам напрямую познакомиться с профессионалами из разных областей, завести полезные контакты с потенциальными партнерами и единомышленниками. Особое внимание на сессиях форума было уделено вопросам института наставничества и практик развития молодежного предпринимательства.

В ПМЭФ-2021 приняли участие более 100 представителей сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership из 32 стран. Участие делегатов в ПМЭФ было организовано при содействии Россотрудничества и программы "Новое поколение". Участники провели ряд сессий на площадках Фонда Росконгресс, заключили соглашения, провели мозговые штурмы по продвижению проектов участников сообщества и организовали ряд высокоуровневых встреч с представителями российских государственных и бизнес-структур. ПМЭФ стал площадкой для работы представителей Friends for Leadership с 2018 года. С того времени сообщество выросло и представлено в 102 странах, имеет контакты и официально налаженное сотрудничество по линии ООН и крупнейших международных организаций и движений. Участники ставят своей целью достижение целей в области устойчивого развития до 2030 года за счет масштабирования проектов и лучших практик и обмена опытом в реализации собственных проектов.

В работе Петербургского международного экономического форума были задействованы 880 волонтеров - студентов 80 российских вузов, которые работали на площадке Форума, в пунктах аккредитации, отелях, аэропорту "Пулково" и Московском вокзале. Помимо традиционного функционала по помощи гостям и участникам ПМЭФ-2021, в этом году волонтеры консультировали о ПЦР-тестировании, следили за соблюдением требований Роспотребнадзора на площадке, раздавали индивидуальные средства защиты.

Нельзя не сказать и о "новинках" Форума. В рамках ПМЭФ впервые был проведен форум "Лекарственная безопасность", который позволил объединить усилия всех заинтересованных в развитии отрасли сторон для дальнейшего развития здравоохранения. Состоялось не менее 12 панельных сессий, на которых обсуждались вопросы совершенствования системы закупок лекарственных средств, внедрения цифровых технологий в медицину, повышения доступности лекарственных средств и другие. Форум разработал практические предложения по развитию фармацевтической отрасли и внедрению инноваций в эту сферу.

Участникам ПМЭФ впервые был представлен форум Креативного Бизнеса. Вопрос развития креативных индустрий актуален для всего мира, поскольку сегодня в приоритете - спрос на впечатления. В рамках форума состоялось более 30 пленарных сессий, завершившихся подведением итогов работы форума на World Café. Более 270 спикеров на площадках лаборатории "Инносоциум" обсудили самые разные аспекты развития креативных индустрий: вопросы глобальной конкуренции, потенциала российской креативной отрасли, рисков и барьеров, которые мешают быстрому темпу развития креативной сферы, мировые тренды креативных индустрий, образовательные аспекты, развитие технологий и правовое регулирование сферы. Многие темы в рамках 28 сессий обсуждались в формате творческих лабораторий. Центральным мероприятием стала дискуссия "Креативные индустрии - вектор прорыва" в формате World Cafe.

Новшеством ПМЭФ-2021 стал Форум "ПМЭФ Юниор", а его главными участниками - 200 школьников со всей России и их сверстники из Катара, страны-гостя Форума. Мероприятие объединило 25 деловых сессий, в ходе которых школьники представляли свое мнение на "взрослые" социально-экономические темы, а площадка ПМЭФ позволила подсветить их идеи на самом высоком уровне. Более 100 российских и иностранных именитых спикеров приняли участие в мероприятиях Форума, в числе других - представители США, Германии, Аргентины. В рамках деловой части мероприятия состоялась пленарная дискуссия российских и катарских школьников.

Записи ключевых дискуссий ПМЭФ-2021 доступны на официальном сайте мероприятия.