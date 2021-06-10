Названы имена победителей XXVIII международного балетного приза Benois de la Danse

Москва, 10 июня. 8 июня в Москве, при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, на Исторической сцене Большого Театра России в двадцать восьмой раз были названы имена лауреатов Приза Benois de la Danse (16+).

Шесть работ хореографов были выдвинуты в этом году на Приз. Вечером 8 июня жюри объявило – в номинации "Лучшая работа хореографа" победил Юрий Посохов ("Анна Каренина" (12+), Илья Демуцкий. Балет Джоффри, Чикаго).

Солисты девяти ведущих танцевальных коллективов мира боролись в этом году за звание лауреата. Статуэтки Бенуа "За лучшую роль танцовщицы" достались Амандин Альбиссон (Заглавная роль, "Кармен" (16+), Ж.Бизе, Р.Щедрин/М.Эк. Балет Парижской оперы) и Екатерине Крысановой (заглавная роль, "Жизель" (16+), А.Адан/Ж.Коралли, Ж.Перро, М.Петипа в редакции А.Ратманского. Большой театр России), а лучшим танцовщиком был назван Хесус Кармона ("Игра" (16+), Х.Рикуэни/Х.Кармона. Сэдлерс Уэллс, Лондон, Фестиваль Latitude).

Свою статуэтку Бенуа получил и премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов, до которого Приз добирался 15 лет. Бенуа де ла Данс был присужден Леониду в 2006 году за роль Альберта в Балете Венской национальной оперы.

Лауреатами Бенуа-2021 также стали художница Тасита Дин и композитор Томас Адèс.

Приз "За Жизнь в искусстве" в этом году присужден выдающемуся британскому танцовщику Энтони Доуэллу.

Звезде мирового балета, народной артистке России, прима-балерине Большого театра и этуаль театра Ла-Скала Светлане Захаровой Посол Италии в России Паскуале K.Терраччано лично вручил Российско-итальянский Приз Бенуа-Мясин.

В составе жюри этого года: Юрий Григорович, Светлана Захарова, Якопо Годани, Хоакин Де Люс, Элизабет Платель, Синь Лили, Эшли Уитер, Эдуард Уотсон.

Во второй части вечера – гала-концерте номинантов Приза было много мировых и российских премьер, в том числе новые работы хореографов Марко Гекке, Андрея Кайдановского и Юрия Посохова. Солистка Балета Дрезден-Франкфурт Анне Юнг с партнером исполнила дуэт в хореографии Якопо Годани. Соло в своей хореографии представил танцор Фламенко Хесус Кармона, основатель труппы "Компания Хесуса Кармоны". Лауреат Бенуа де ла Данс Леонид Сарафанов показал "Почти дуэт" в хореографии Гентиана Доды, - мировая премьера! Прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова и Давид Мотта Соарес исполнили Па де де из второго акта балета "Жизель" в редакции А.Ратманского. Прима-балерина Нью-Йорк Сити балета Сара Мернс представила свою номинацию – Соло в постановке Мерса Кэннингхэма. А солист Балета Земпер-Оперы Хон Вальехо показал номер “Вернись” в хореографии Гойо Монтеро.