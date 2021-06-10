ММК и "Объединенная машиностроительная группа" обсудили вопросы текущего сотрудничества

ТАСС, 10 июня. Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников встретился в Москве с генеральным директором ООО "Объединенная машиностроительная группа" Дмитрием Стрежневым. Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества и планы его развития, сообщили в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"В московском офисе ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" прошла встреча Виктора Рашникова с Дмитрием Стрежневым, гендиректором ООО "Объединенная машиностроительная группа" (ОМГ) – холдинга, объединяющего крупнейших российских производителей большегрузной и строительно-дорожной техники, а также силовых агрегатов", - сказано в сообщении.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и уделили отдельное внимание поставкам металлопроката ММК в адрес предприятий, входящих в холдинг ОМГ. Руководители обеих компаний выразили удовлетворение состоянием двусторонних отношений. В ходе встречи Рашников и Стрежнев выразили уверенность в надежности сложившегося партнерства и наметили конкретные шаги в интересах дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

"По итогам встречи достигнута договоренность о том, что ММК продолжит поставлять в адрес компаний, входящих в Объединенную машиностроительную группу, качественный металлопрокат, полностью соответствующий самым высоким требованиям, предъявляемым к металлопродукции, необходимой для производства современной большегрузной и строительно-дорожной техники", - сказано в сообщении ММК.