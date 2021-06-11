"Уральские локомотивы" получили сертификат "серебряного" уровня

ТАСС, 11 июня. Завод "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) прошел ежегодный надзорный аудит соответствия интегрированной системы менеджмента бизнеса (ИСМ). По результатам проверки соответствия ряду международных стандартов, заводу впервые присвоен "серебряный" уровень сертификации, сообщили в пятницу в пресс-службе уральского машиностроительного предприятия.

Независимые эксперты органа сертификации Ростехсерт и компании Quality Austria одновременно проверяли соответствие интегрированной системы менеджмента (ИСМ) предприятия требованиям трех международных стандартов: железнодорожной промышленности IRIS (ISO/TS 22163), системы экологического менеджмента ISO 14001 и системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 45001. В текущем году особое внимание было уделено аудиту подразделений, осуществляющих гарантийное и сервисное обслуживание подвижного состава в различных регионах России.

"На "Уральских локомотивах" мы увидели высокую степень вовлеченности всего коллектива предприятия - руководителей, рабочих и специалистов - в развитие интегрированной системы менеджмента. Особенно хочется отметить неформальный и глубокий подход в работе по выявлению рисков и опасных факторов на производстве", - приводят в пресс-службе слова ведущего аудитора Ростехсерт/Quality Аustria Ольги Дубковой.

"Оценивая ИСМ завода по стандартам ISO 14001 и ISO 45001, эксперты, в частности, констатировали повышение безопасности и экологичности выпускаемой продукции, развитие системы бережливого производства на заводе, а также комплекс мер, реализованных на предприятии для борьбы с распространением COVID-19 и для снижения риска работ на высоте", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что, подводя итоги проверки на соответствие международному стандарту железнодорожной промышленности IRIS, аудиторы акцентировали внимание на ряде улучшений, которые произошли в ИСМ завода за прошедший год. В частности, отмечена высокая культура производства и инвестиции, направленные на повышение качества продукции на заводе, тестирование и подготовка персонала при приеме на работу, а также учет оборудования и отлаженную систему хранения на складах в региональных центрах предприятия.

"Уральские локомотивы" с 2013 года регулярно проходят ресертификацию по требованиям стандарта IRIS (ISO/TS 22163), с каждым годом повышая показатели. В 2021 году итоговый балл вырос на 1 п.п. и составил 80%, что соответствует "серебряному" уровню сертификации, которым обладают единицы российских машиностроителей. Ранее у предприятия был уровень "бронза".

"Мы убеждены, что в интегрированной системе менеджмента бизнеса не может быть "незначимых" направлений. Последовательное развитие всех процессов, контроль и совершенствование во всем - от производства подвижного состава до охраны здоровья сотрудников в сложный период пандемии - это наш осознанный приоритет. Ежегодная оценка результатов нашего труда аудиторами позволяет "сверять курс" и ставить новые цели улучшений. Серебряный уровень соответствия международным стандартам - это высокая планка, которую мы планируем удержать и повысить в будущем", - сказал генеральный директор завода Олег Спаи.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия - выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.