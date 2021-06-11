Сотрудники "Уральских локомотивов" получили государственные награды

ТАСС. 11 июня. Трое специалистов завода "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) отмечены в пятницу государственными наградами, сообщили в пятницу в пресс-службе уральского машиностроительного предприятия.

В преддверии Дня России полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на торжественном собрании в своей резиденции вручил слесарю-электромонтажнику сборочного производства локомотивов Юрию Ульяновскому медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, токарь производства локомотивов Зуфар Загитов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ветеран предприятия Василий Раговский, многие годы возглавлявший департамент производства тележек, удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - награду ему вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии в Доме Севастьянова - историческом особняке-памятнике в центре Екатеринбурга.

В пресс-службе уточнили, что работники предприятия были представлены к медалям за достижение высоких производственных показателей, большой личный вклад в развитие машиностроительной отрасли, участие в инновационной деятельности по созданию железнодорожного транспорта нового поколения.

"Юрий Ульяновский, Зуфар Загитов и Василий Раговский - выдающиеся профессионалы, вложившие немало усилий и таланта в развитие предприятия и его продукции. Мы гордимся тем, что вклад наших коллег в создание инновационного подвижного состава для Российских железных дорог отмечен на государственном уровне", - отметил генеральный директор предприятия Олег Спаи.

О предприятии

"Уральские локомотивы" специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия - выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.