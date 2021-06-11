Екатеринбург, 11 июня. Шоу-парк Горнозаводской цивилизации появится в Свердловской области. В парке организуют исторические реконструкции, которые будут показывать на шести сценах, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС Леонид Гункевич, генеральный директор управляющей компании туристического кластера "Гора Белая", которая займется реализацией проекта.

Как уточнили в пресс-службе "Горы Белой", Горнозаводская цивилизация - феномен русского мира, существовавший в основном на Урале с XVIII века и до середины XIX века. Основу цивилизации составляли города-заводы.

"Парк Горнозаводской цивилизации, который мы планируем разместить на территории кластера в поселке Висим. <…> Это будет шоу-парк, где туристы смогут посмотреть исторические представления про Урал и события, оказавшие влияния на наше настоящее. Подобных парков в России нет", - сказал Гункевич. Построить объекты планируется в период с 2022 по 2024 год в рамках государственно-частного партнерства, с заключением концессионного соглашения.

Шоу в парке будут основаны на реконструкции ключевых событий в истории Урала и России. Планируется создать шесть площадок, на пяти из которых будут проходить дневные шоу, а на одном - главное вечернее шоу. Организаторы планируют привлечь к проработке сценариев историков, сценаристов, писателей, к постановке шоу планируют привлечь международные команды.

Гункевич отметил, что "Гора Белая" в рамках подготовки провела исследования и выяснила, что уральцы хотят сами быть источниками изменений и принимать активное участие в создании туристических маршрутов. Благодаря проекту "Открытые экспедиции", организованном туркластером "Гора Белая", туристы получили такую возможность. В экспедициях, вместе с историками, краеведами и сообществом путешественников "Уральские покатушки", участники исследуют индустриальное наследие и решают, какие объекты необходимо восстановить и включить в постоянные турмаршруты по горнозаводской цивилизации.

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян в ходе пресс-конференции отметил, что министерство присоединится к созданию парка, в задачи ведомства войдет создание условий для эффективной реализации проекта и привлечение бюджетных ресурсов. Замминистра также добавил, что одна из ключевых целей развития внутреннего и въездного туризма - это повышение конкурентоспособности турсферы не только в международном масштабе, но и внутри России.