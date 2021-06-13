Цифровое трансграничное взаимодействие обсудят участники IT-форума в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июня. /ТАСС/. Эксперты XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске обсудят вопросы выстраивания отношений властей с технологическими компаниями, возможности создания кодекса цифровой дипломатии, стандарты кибербезопасности и выстраивание этических ограничений в искусственном интеллекте. Об этом в воскресенье сообщили в департаменте информтехнологий и цифрового развития Югры.

"Цифровое трансграничное взаимодействие обсудят на международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС. Какие возможности и угрозы несет с собой применение технологий в выработке внешнеполитических решений? Как государствам выстроить отношения с технологическими компаниями? Возможно ли создать кодекс цифровой дипломатии и стандарты кибербезопасности? Какой будет Евразийская цифровая бизнес-платформа и как заложить этические ограничения в искусственный интеллект? Эти вопросы и пути их решения обсудят на панельной дискуссии "Цифровое трансграничное взаимодействие", которая пройдет совместно с ассамблеей народов Евразии 15 июня 2021 года", - сказано в сообщении.

По данным департамента, панельную дискуссию проведет сопредседатель совета по информатизации и цифровой экономике Ассамблеи народов Евразии Павел Басин. Ключевые спикеры – генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, чрезвычайный и полномочный посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер, президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи, президент общественного движения "Заргацум" ("Развитие") Ваган Егиазарян. "Ассамблея народов Евразии рассматривает цифровую дипломатию как механизм для укрепления мира и согласия в межгосударственных отношениях, инструмент для объединения накопленных обществом знаний и опыта в этой сфере", - добавили в департаменте.

О форуме

XII Международный IT-форум (18+) с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум будет проходить в течение четырех дней.

Особое внимание на форуме уделят темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь пройдут, в частности, сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.