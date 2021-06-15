Евгений Касперский: как кибербезопасник я чувствую себя очень загруженным

ТАСС, 15 июня. Генеральный директор ЗАО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский ответил на вопросы ТАСС в ходе XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске. Говоря о главных для обсуждения и принятия решений темах форума, который еще только начался, один из ведущих мировых антивирусных экспертов отметил, что темы не ограничиваются масштабами Югры. "Мы работаем в кибербезопасности, поэтому обсуждаемые на форуме вопросы важны для всех регионов. Это обучение школьников, IT-специалистов, защита всего населения по всему спектру - от персональных продуктов до госсектора. В Ханты-Мансийске мы будем особо обсуждать темы защиты индустриальных систем. Сейчас мы живем в эпоху индустриальной революции 4.0, когда все предприятия, вся нефтегазодобыча переходят в цифру, когда речь идет об удаленном управлении объектами и т.д. Вопросы кибербезопасности становятся все более острыми", - отметил собеседник.

Из новых тенденций за последний год Евгений Касперский отметил рост киберпреступности, пандемия стимулировала и активизировала ее. "В условиях COVID-19 с апреля прошлого года киберпреступность выросла примерно на 20-25%. Это значительный рост. Во-первых, все больше людей проводят время онлайн и все больше компаний переводили сотрудников на удаленку, но не смогли их защитить должным образом. Кибернегодяи пользуются этим, чтобы проникнуть в предприятия через домашние компьютеры. К сожалению, у киберпреступников стало больше возможностей и времени, они тоже попадают под ограничения, им тоже делать нечего, и они больше хакают", - рассказал он.

В июне 2020 года ставший традиционным международный форум не проходил из-за пандемии, поэтому в нынешнем году на его сессиях и дискуссионных площадках обозначена прежде всего ковидная и пост-ковидная повестка и искусственный интеллект. Отвечая на вопрос, какие темы станут доминирующими и достойными обсуждения в будущем году, Касперский отметил, что форум-2022, скорее всего, пройдет в мире, который немного отдышится от коронавирусной пандемии. "Когда через год мы соберемся здесь, думаю, мы будем более подробно, с техническими деталями, обсуждать, как индустриальная революция 4.0 меняет производство, нефте- и газодобычу, какие проблемы при этом возникают. Мне кажется, что разные компании будут хвастаться, сколько сотрудников у них работают удаленно, какой объем промышленного оборудования в компаниях не требует прямого присутствия человека, как много сотрудников переобучают на новые профессии. В следующий раз и последующие годы будет больше обсуждаться вопросов о том, как цифра конкретно меняет наше поведение, бизнесы, причем не в масштабе десятилетий, поколений, а буквально год за годом. Мы живем в очень динамичное, быстрое время, время цифры. Поэтому я как кибербезопасник чувствую себя очень загруженным", - констатировал Касперский.

О форуме

XII Международный IT-форум (18+) с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе форума состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум будет проходить в течение четырех дней.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.