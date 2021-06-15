"Россети Тюмень" приступают к установке системы управления дорожным движением в Югре

ТАСС, 15 июня."Россети Тюмень" расширяют спектр своей деятельности в регионах присутствия. Энергокомпания приступает к проекту совершенствования управления дорожным движением в центральной части ХМАО-Югры. Как рассказали во вторник в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень", специалисты установят современные светодиодные светофоры и автоматизированную систему переключения сигналов в поселке городского типа Пойковский. Реализация мероприятий повысит безопасность дорожного движения одного из крупнейших населенных пунктов Нефтеюганского района, в котором проживают более 26 тыс. человек.

"Проект предусматривает реконструкцию 16 светофоров. Для подключения оборудования специалисты "Россети Тюмень" проложат кабельную линию электропередачи под проезжей частью без вскрытия грунта за счет горизонтального наклонного бурения. Новые светофоры оснащены табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией. Энергетики планируют завершить работы до начала нового учебного года", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что модернизация системы управления дорожным движением в Пойковском станет отправной точкой для "Россети Тюмень" в этом направлении дополнительных услуг. Для создания конкурентного продукта энергетики применяют лучшие отечественные практики. Компания обладает квалифицированными специалистами, специализированной техникой и развитой структурой территориальных подразделений в трех регионах страны. Это гарантирует надежность и высокое качество оказываемых услуг, отмечают в энергокомпаии.

"Городское поселение Пойковский активно развивается. Для реализации наших планов, направленных на повышение качества жизни пойковчан, нам необходимы надежные партнеры."Россети Тюмень" - крупная компания, много лет обеспечивающая стабильное энергоснабжение нашей территории. И мы полностью уверены, что проект по развитию транспортной системы в Пойковском энергетики реализуют качественно и в срок", - приводят в компании слова главы городского поселения Аллы Бочко.

"Россети Тюмень" планируют тиражировать лучшие практики модернизации систем управления дорожным движением и сетей уличного освещения на весь Тюменский макрорегион. Свои предложения энергетики направили в органы власти 60 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ЯНАО и Тюменской области, добавили в управлении.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

АО "Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.