"Просто быть уверенным": ребрендинг "Ингосстраха" к 75-летию компании

Москва, 16 июня. В рамках ребрендинга страховщик презентовал обновленную визуальную концепцию и новый слоган - "Ингосстрах. Просто быть уверенным".

Разработка платформы бренда велась в сотрудничестве с агентством стратегического маркетинга Fanatic и по времени заняла полгода. Первый трехмесячный этап включал в себя исследования внутрикорпоративной среды и ценностей "Ингосстраха", которые необходимо было сохранить при ребрендинге; изучение потребительских трендов, влияющих на страхование; а также коммуникаций других страховщиков и ценностных предложений InsureTech компаний. Во время второго этапа были разработаны гипотезы нового посыла бренда "Ингосстраха", проводилось их тестирование и доработка на фокус-группах. Завершилось создание нового смысла бренда масштабной проверкой финальных гипотез на широкой аудитории.

"Новый слоган "Просто быть уверенным" имеет двойное значение. С одной стороны, он отражает технологичность и простоту взаимодействия с компанией, с другой - безусловную уверенность клиентов в положительном решении их проблем и выполнении компанией своих обязательств", - комментирует руководитель бренд-маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха" Юлия Глухова.

Обновленный визуальный стиль, поддерживающий новую суть бренда, был разработан совместно с компанией Astro Brands. Основным элементом нового фирменного стиля стал луч света - образ спокойствия и безопасности, фокуса и стремления. Компания проводит ассоциативный ряд: ребенок включает свет, когда ему страшно, корабль ориентируется на свет от маяка и находит свой путь.

Еще одной особенностью нового визуального стиля "Ингосстраха" станут иллюстрации, которые добавят бренду эмоциональности и ярко выделят компанию среди конкурентов. Это говорит об особых отношениях, которые "Ингосстрах" выстраивает со своей аудиторией: отсутствие препятствий в коммуникации и индивидуальная забота о каждом клиенте, который обращается в компанию.

Внедрение новой бренд-платформы будет состоять из нескольких этапов. До конца 2021 года компания планирует полностью поменять айдентику, максимально упростить клиентские пути, а также провести масштабное внедрение новой бренд-платформы внутри компании. "Амбассадором бренда станет каждый сотрудник нашей компании, чтобы в любой точке контакта с клиентом ощущался наш новый посыл, - говорит генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин.

В 2022 году "Ингосстрах" планирует масштабное празднование 75-летнего юбилея, в рамках которого будет рассказывать аудитории об изменениях в компании, ядром и фундаментом которых станет новая бренд-платформа и исключительный клиентоцентричный подход в построении процессов, создании продуктов и сервисов.